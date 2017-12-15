加拿大宣布将采购88架新战机 先买二手“大黄蜂”过渡

德新社12月13日报道称，在与波音公司的争端持续之际，加拿大今天启动期待已久的更换老旧的CF-18“大黄蜂”战斗机的进程，宣布计划购买88架先进的战斗机来加强加拿大空军。
特鲁多政府警告波音公司称，除非波音放弃针对加拿大飞机制造企业庞巴迪公司的C系列客机的贸易行为，不然波音将在争取赚钱的战斗机项目的竞争中处于“明显不利”的地位。
采购部长卡拉·夸尔特罗在渥太华对记者说，自由党政府想要把价值数十亿加元（1美元约合1.3加元）协议的经济影响力最大化，让投标方投资加拿大航空业。
她说，评估投标时会考虑投标方对加拿大经济利益的影响。
可能的投标方包括波音公司（“超级大黄蜂”战斗机）、达索飞机公司（“阵风”战斗机）、欧洲战斗机公司（“台风”战斗机）、洛克希德-马丁公司（F-35隐身战斗机）和萨博航空技术公司（“鹰狮”战斗机）。不会有公司不能参与竞标。
但为了进一步强调对波音公司的不满，渥太华宣布放弃原本的过渡期计划，也就是放弃购买18架较新的“超级大黄蜂”战斗机，转而向澳大利亚购买18架二手的F-18战斗机。
加拿大官员说，需要这些二手战斗机来临时补缺，以便让加拿大皇家空军能够完成对北约和北美防空司令部承诺的义务。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost