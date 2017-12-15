美海军大量军舰缺乏关键训练 许多证书失效长达2年多

美国有线电视新闻网网站12月13日发表了扎卡里·科恩和杰里米·赫布的题为《发生致命撞船事故的海军军舰训练证书长期失效》的报道。
本网站记者获得的一篇新报告称，今年发生致命撞船事件的两艘美国海军导弹驱逐舰——“约翰·麦凯恩”号和“菲茨杰拉德”号——长期存在训练证书过期问题，某些证书失效达两年多。
政府问责局为回应来自康涅狄格州的民主党众议员乔·考特尼所提问题而提交的新数据证实了本网站此前的报道，即这两艘军舰在今年夏季发生事故均不具备某些关键训练资格。
报告称，截至2017年6月26日，在“麦凯恩”号的22项证书中，有7项处于过期状态，其中两项已失效两年多。
截至同一日，“菲茨杰拉德”号有15项证书已经过期，大部分训练要求证书已失效将近一年。
9月，本网站率先报道了这两艘军舰令人担忧的训练记录，政府问责局的最新评估进一步揭示了一个也许在一定程度上导致6月和8月两起与商船相撞事故的因素。这两起事故共导致17名水兵丧生。
这两起致命的驱逐舰相撞事故以及今年早些时候在太平洋海域发生的两起巡洋舰事故导致海军第七舰队司令约瑟夫·奥库安中将被解职，并促使对海军训练、维持和部署其舰队的方式进行了数次评估。
对海军“菲茨杰拉德”号事故调查的初步结果断定，舰上人员未能了解和确认那艘货船正在靠近、未能采取任何避免相撞所需的行动。
政府问责局今年早些时候提供的证词披露，从2015年1月至今年6月，驻日本的11艘海军巡洋舰和驱逐舰的过期训练证书比例激增了5倍，从7%增至37%。三分之二证书已过期至少5个月。
驻日本军舰的训练问题尤为严重。
政府问责局警告，海军已转而采取一种将军舰部署在海外的模式，使之能更快、更频繁地进行部署，但此种方式在训练和维持方面付出了代价。
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