日本新设太空和网络司令部：网络部队或扩大10倍

日本《东京新闻》12月18日发表题为《日本政府新设太空和网络司令部》的报道称，日本政府决定在防卫省和自卫队内部新设具备统一指挥太空、网络空间和电子战部队的司令部职能的高级部队。明年下半年修改的防卫力整备指针《防卫计划大纲》将写入这一内容。近期召开的国家安全保障会议“四大臣会议”将通过这一方针。政府有关人士17日证实了这一消息。
太空和网络空间被定位为继陆海空之后的第四和第五战场。其他国家军队已经设有具备司令部职能的专门组织，相比之下日本已经落后。此举目的在于加强安全保障新课题的应对能力。
陆海空自卫队负责指挥一线部队的高级部队分别是陆上总队（于明年3月新设）、自卫舰队和航空总队。
据有关人士透露，这次新设的高级部队与陆上总队等是同一级别，统一管理太空、网络和电子战的各专门部队。司令官由将官级别的人担任，正式名称尚未确定。
有关太空领域，日本已派遣自卫官前往美国战略司令部空间联合作战指挥中心学习技能，后者负责对结束使命的人造卫星和火箭的零件、碎片等太空垃圾进行监视。日本方面的构想是，除监视太空垃圾外，将来与美国和欧洲一道构筑对在太空中故意制造与其他卫星冲突的“杀手卫星”的监视网。
在网络空间领域，日本设想将正在探讨的网络防卫队的规模由约110人扩大至约1000人。在专守防卫的框架内，自卫队是否可以对其他国家的军事相关设施发动网络攻击等，就这一点进行法律讨论也是必不可少的。
共同社12月18日报道称，一名日本政府的消息人士17日说，政府计划在防务省内建立一个指挥中心应对来自太空、网络空间和电子战的威胁。
太空、网络空间和电子战成为新的安保领域，一些国家正在加强有关行动来应对这几个领域。由于日本已经落后，将在新的指挥中心建立专门的部门来应对这三个领域。
根据该计划，日本政府将与美国和欧洲合作，希望建立起一个体系来监控可以搜索并摧毁其他卫星的作战卫星。
日本还想在电子战中干扰其他国家的雷达和无线电通信系统，将需要决定如何使用EP-3侦察机。
报道称，日本政府决定在防卫省自卫队内新设统管太空及网络领域的部队，是出于对他国开始重视将陆海空的传统军力与网络攻击等相结合的“混合战”抱有危机感。对自卫队而言仍有众多未知的部分，政府需要尽可能向国民明确公布运用标准。
日本处于四面临海，与中国、朝鲜、俄罗斯等隔海相望的地理环境下。过去的战力建设主要针对领土、领海、领空受侵犯的情况，“在太空和网络领域大幅落后”（政府相关人士语）乃是实情。
防卫省已决定对新部队中起到核心作用的网络防卫队进行大幅强化。然而，关于自卫队在太空和网络空间能进行怎样的活动缺乏相关法律。自卫队发起网络攻击也不符合日本“专守防卫”政策的理念。正因为这是一个在国民层面很难了解发生了什么的领域，政府不该“先斩后奏”式地开始运用，而理应在国会等场合进行彻底讨论。
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