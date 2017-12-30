俄媒盘点2017年5大军事新闻

据俄罗斯《独立报》网站12月28日报道称，《独立报》对全年五大军事新闻进行了盘点。
1.美国海军获得新一代航母
2017年5月31日，排水量10万吨的“杰拉尔德·福特”号航母正式交付美国海军。它的体量超过全球所有其他军舰，使用的尖端技术也令人倍感震撼。
“福特”号航母舰长337米，飞行甲板宽78米，平均吃水深度12米。如此一来，远非所有港口皆能容下这一庞然大物。其核动力装置提供的强大驱动力能将航速提升至30节，巡航时间几乎不受限制。
航母上的食物储备可维持100天、所搭载战机编队的燃油储备为30天，核反应堆令它可在全球大洋上航行25年。
它原定于2014年入列，但由于种种原因一拖再拖，估计要2020年才能具备初始作战能力。
“福特”号的长甲板可以接受大型飞机起降，其机库能容纳75至90架战机。航母满员4660人，舰载机电磁弹射系统取代了蒸汽弹射。
2.中国在境外开设首个军事保障基地
2017年8月1日，中国位于吉布提的军事基地举行隆重的揭幕仪式。俄媒称，这是中国首个海外军事基地。
报道称，中国政府强调，它只是在当地设立物资技术保障点，主要是为履行自身所承担的国际人道义务服务。吉布提具有重要的战略价值，在此拥有前哨阵地，便能控制从红海到印度洋的出口。
从军事角度来说，吉布提的地理位置可谓得天独厚，且政局稳定。此前，美国、法国和日本皆在此设立了海军基地。俄媒称，除了人道主义任务外，这一基地还可能承担着一定的军事职能。中国军方领导层计划与吉布提及周边邻国军队展开联合军事演习。此外，中国还可能与许多当地国家发展军事及军事技术合作，如苏丹、埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚和坦桑尼亚。
3.“西方-2017”联合军事演习
9月14日至20日，在俄军总参谋长格拉西莫夫大将、白俄罗斯军队总参谋长奥列格·别洛科涅夫少将的指挥下，俄白两国举行了“西方-2017”联合军事演习。
演习分2个阶段在俄白两国境内进行，预设情况是3个分别位于白俄罗斯西北、立陶宛和拉脱维亚以南、苏瓦乌基走廊的假想“侵略国”进攻白俄罗斯。
在这场演习中，两国军队演练了反击入侵俄白联盟的实战技能，检验了两国军事指挥机构的合作水平，以及若干地区基础设施的备战动员程度。
参与演习指挥目标制定、实战的共有近1.27万官兵，共动用了680套地面装备和10艘波罗的海舰队的军舰。
4.朝鲜试射远程弹道导弹
俄媒称，朝鲜宣布，它于2017年11月29日试射了“火星”-15型洲际弹道导弹。这是朝鲜领导人在当地时间凌晨3时18分亲自下令发射的。
报道称，匿名专家告诉法新社，从发射及飞行数据来看，“火星”-15的射程可达1.3万公里。
报道称，从朝鲜官方发布的消息中可以读到，导弹最大上升高度为4475公里，而后坠入日本海。它飞行了53分钟、跨越950公里。美国专家推测，朝鲜可能已经有少量的核弹头。
5.苏-57战机携新发动机完成首飞
12月5日，使用2代发动机的第5代战机苏-57战机于莫斯科郊外茹科夫斯基的飞行研究所试验场完成首飞。飞行持续了17分钟，一切正常。此前，它配备的是AL-41F1发动机，其结构及技术性能与苏-35S的发动机类似。
这两种发动机皆由土星科研生产联合体设计，并由位于莫斯科州的雷特卡里诺机械制造厂生产。新发动机被称为“30号产品”，最大推力19.5吨，燃油利用率得到提升，且使用周期成本下降。拥有新“心脏”的苏-57不借助加力燃烧室的条件下就可以超音速飞行，巡航速度可以达到2.1马赫。
“30号产品”将成为第五代战机的主打发动机。根据计划，苏-57将于2019年投入批量生产并正式列装。新战机拥有全新的一体化航电设备，操作自动化水平极高，并可向机组提供人工智能协助，其机载武器也同样令人印象深刻。它的主要参数皆优越于同类型的美国F-22“猛禽”战机。
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