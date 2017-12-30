澳奶粉商关注中国“最严奶粉新政”：一切为了宝宝安全

澳媒称，新西兰乳业公司信联乳品公司首席执行官约翰·彭诺警告说，从2018年1月1日起，那些想在中国蓬勃发展的市场销售婴儿配方奶粉的公司必须满足新出台的严格的注册要求。
《澳大利亚人》网站12月29日刊登题为《中国针对婴儿配方奶粉实施严厉新规》的报道称，彭诺在接受《澳大利亚人》记者采访时说：“从1月1日起，没有在中国国家食品药品监督管理局注册并获得批准的厂家和品牌，其婴儿配方奶粉产品将不能进口到中国。”
在澳大利亚证券交易所上市的信联乳品公司为澳大利亚的A2牛奶公司提供新西兰制造的婴儿配方奶粉，并为雀巢、达能和美赞臣等公司提供奶粉产品。A2牛奶今年早些时候买下了信联乳品公司8.2％的股份。
今年5月份，信联乳品公司按照新规定在中国食品和药物管理局注册，9月份即获得了在中国销售A2产品的批准。
彭诺表示，迄今为止，中国婴幼儿配方奶粉市场是全球最大的市场，年需求量为百万吨，其中约三分之一是由进口产品供应。
报道称，相比之下，美国市场每年的总需求量为15万吨。
但是，在中国庞大的市场，澳大利亚和新西兰的商家面临着来自欧洲乳制品生产商的激烈竞争。
彭诺表示，自2008年以来，中国有关部门已经逐步加强了对进口婴幼儿配方奶粉的管制。
报道认为，中国出台更严格的管理规定是为了与国际标准接轨。彭诺表示，这些规定并不是为了让中国的本土公司占有任何商业优势，他说：“这一切都是为了保证宝宝的安全。”
“他们正在做正确的事情来确保婴儿配方奶粉产品必须以正确的方式生产。”
新的规定将于2018年1月1日起生效。
他说：“中国人过去七八年来一直在说他们将要做什么，现在他们实现了他们所承诺的要做的事情。”
彭诺表示，中国的大型乳制品企业都在新西兰建厂，为中国市场提供婴儿配方奶粉。
由于销售增加和乳制品价格上涨，其收入增长了39％，达到5.449亿新西兰元（约合25.2亿元人民币）。该公司最近告诉投资者，本财年销售量预计将增至超过3.5万吨。
彭诺表示，中国市场的未来将走向即饮罐装婴儿配方奶粉产品，并扩大到适合老年人的即食奶制品。
报道称，信联乳品公司最近宣布斥资1.25亿新西兰元（约合5.8亿人民币）在新西兰建立新工厂就是为了向中国市场生产提供鲜奶产品。
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