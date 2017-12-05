别把新加坡政府不当回事，住宅当民宿者面临160万新元罚款！

其实，新加坡法律规定，住宅不能用来经营民宿，但新加坡还是有很多人在民宿网站刊登广告，显然是用住宅经营民宿。
而新加坡政府似乎也眼开眼闭，没有采取行动。这似乎助长了这种非法行为。
兰鹅，你得记住，千万别把新加坡政府不当回事，你犯法随时就会被起诉。
新加坡两名男子涉嫌共谋违法短期出租四个高档公寓单位，今午被新加坡政府告上法庭。。
据报道，这是新加坡首次因为将住宅用作民宿，而违反新加坡出租期限条例而被控上法庭。
被告陈恩伟（35岁）及姚宋良（34岁）各面对四项控状，指他们在今年5月15日前后，违例出租四个私宅单位少于六个月，抵触规划（修正）法令。两人是房地产经纪。
控状显示，这四个私宅单位位于高档公寓敦豪邸（d' Leedon）。被告是在民宿网站Airbnb上出租单位。两人的出租行为并未获得市区重建局的批准。
根据新加坡法律，人们将私人住宅出租、分租期限少于3个月，是违法的。如果将政府组屋出租则不得少于6个月。
两名被告有意认罪，案展明年1月16日过堂。
一旦罪成，被告每项控状可被罚款多达20万元.换句话说，每人四项控状最高可被罚80万新元，两人共可被罚160万新元。相当于800万元人民币。
如果是累犯，不仅要罚款高达20万新元，还得面临坐牢高达1年。
如果被判有罪，而继续短期出租住宅，可被施以每天1万新元的罚款。
组屋屋主除了被罚款外，组屋单位会被建屋局收回。
目前，在民宿网站上，共有8700个新加坡住宅出租，要是政府真追究起来，恐怕光是罚款都会罚到手软吧。
去年，新加坡的民宿接待了33万名游客。
新加坡市区重建局去年接到大量针对民宿的投诉达608个，比2015年增长了61%。民众看到很多住宅变成民宿，很多陌生人来来往往，担心家人的安全愤而举报！
一般而言，当局会发出警告信，违规者能够改正，当局一般不会提控他们。对于屡教不改者，政府可能会对他们提控。
对于住宅当民宿的违法行为，Airbnb回应媒体询问时说，Airbnb的经营模式为新加坡经济做出了贡献，去年带来3.24亿新元的经济活动。
该公司认为，限制民宿实际上与新加坡承诺的创新并不合拍。
而民宿协助新加坡人增加收入，每年平均可增加4700新元。
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