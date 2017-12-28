美圣诞季零售额增长显著 达2011年以来最高同比增速

美媒称，美国零售商2017年的日子并不好过，许多商店关门，零售公司努力在美国民众消费方式转变之际站稳脚跟。
据美国石英财经网站12月26日报道，但节假日给它们带来一些好消息——至少到目前为止。初步数据显示，零售额增速达到几年来的最高水平。
根据万事达卡顾问公司消费研究机构的数据，11月1日至12月24日，不包括汽车在内，节假日零售额与去年同期相比增长4.9%。根据该机构的记录，这是自2011年以来最高的同比增速。
该机构的数据基于万事达卡自己的支付网络中所有销售活动的累计数据，再加上基于调查的、该机构没有直接记录的支付方式（比如现金和支票支付）的预估数据。零售额数据一般会在经彻底分析后被修正，但万事达卡依靠的是自己几乎实时记录的销售额数据，因而提供了可靠的市场指标。
与过去几年万事达卡记录的数字相比，2017年的销售额出现了显著增长。据《华尔街日报》报道，万事达卡公司表示，节假日销售额在2011年增长6.8%，然后增速显著放缓，到2014年跌至2.4%。但在那之后，节假日销售额增速又逐渐回升。
万事达卡负责市场观察的高级副总裁莎拉·昆兰称，2017年的成绩是正在适应不断变化的消费者行为的零售商取得的“巨大胜利”。她在一份声明中说：“美国经济强劲是原因之一，但我们也必须认识到，尝试以新策略来吸引节假日购物者的零售商成了此次销售额增长的受益者。”
毫不意外的是，这个圣诞季有更多的节假日消费转移到网上，电子商务销售额同比增长18.1%。
万事达卡还表示，从11月初就开始的早期大幅度促销活动是2017年销售表现良好的原因之一。
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