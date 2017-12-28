国际油价升至两年半高位 触及每桶60美元

英媒称，受利比亚一条输油管道爆炸的消息以及石油输出国组织牵头的自愿减产行动影响，国际油价26日在淡静交投中急升至两年半高位，美国原油价格触及每桶60美元。
据路透社纽约12月26日报道，据军方和能源行业消息人士透露，武装袭击者炸毁了一条向锡代尔港口输送原油的管道，导致利比亚石油日产量减少多达10万桶。
利比亚国家石油公司在一份声明中称，日产量下降7万至10万桶。该公司还表示，爆炸原因不明。
报道称，布伦特原油期货收涨1.77美元，报每桶67.02美元，涨幅2.71%，盘中触及2015年5月以来最高值67.10美元。
美国原油期货攀升1.50美元，报每桶59.97美元，涨幅2.57%，盘中触及60.01美元，为2015年6月底以来最高。
北海重要管道福蒂斯管道复工在即，这限制了国际油价升幅。福蒂斯管道营运商英力士集团表示，该管道的油气输送量将逐步增加。
今年迄今，布伦特原油期货累计攀升17%，美国原油期货上涨约11%。
伊拉克石油部长25日表示，油市将在明年第一季度恢复供需平衡，进而提振油价。他还说，全球原油库存已降至可接受的水平。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost