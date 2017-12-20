中方告诫美摒弃零和思维 中美经贸本质是共赢

境外媒体称，美国总统特朗普18日在宣布国家安全战略时将中国描述为战略“竞争对手”。
据英国《金融时报》网站12月18日报道，特朗普在公布国家安全战略报告后表示：“俄罗斯和中国试图挑战美国的影响力、价值观和财富。”
报道称，自罗纳德·里根以来，美国总统都会发表一份或多份国家安全战略报告。特朗普的战略在更大程度上聚焦于经济问题，并对中国采取更强硬的立场。
特朗普的战略标志着他回归在竞选期间采取的反中国论调。此前经历了一段克制期，其间他推动中国帮助美方解决朝核危机。
美联社12月19日报道称，新华社当日警告说，由于美国总统特朗普决定在国家安全报告中把北京列为竞争对手，中美关系将面临更多压力和挑战。
报道称，新华社在其官方微博上表示，这个决定反映特朗普团队内部对华强硬派胜出，“有可能意味着中美经贸关系在未来会面临更多的压力和挑战”。
中国驻美大使馆发表声明，呼吁美国摒弃零和博弈的“陈旧思维”。
声明说：“中方愿意在相互尊重基础上，与包括美国在内的世界各国和平共处，美方也应适应和接受中国的发展。”
另据香港《南华早报》网站12月18日报道，中国外交部发言人华春莹18日说，中美两国应增进“战略互信”。
华春莹说，中美经贸关系的本质是互利共赢的。中国愿与美方共同努力，致力于建立“强劲、稳定和健康的”经济关系。
中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群说，特朗普提战略竞争对手是“老调重弹”。
滕建群说，中美之间的合作和竞争都加强了，没有必要过度反应。自冷战结束以来，美国一直将中国视为最大的竞争对手之一。
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