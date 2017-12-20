伊拉克小姐发与以色列小姐合照欲传送和平信息 却遭死亡威胁

西媒称，“伊拉克小姐”萨拉·伊丹怎么也没有想到，自己在Instagram上发表的一张与“以色列小姐”阿达尔·甘德斯曼的自拍竟会招致如此多的问题。
据西班牙《国家报》网站12月18日报道，伊丹很自豪能在45年后第一次代表自己的国家参加“环球小姐”比赛。她想告诉全世界，伊拉克人和其他人一样，伊拉克人并非充斥在报纸标题中的恐怖分子。在伊丹看来，与以色列参赛选手拍照就像是发送一条和平消息。然而以色列终究是阿拉伯世界最大的禁忌。现在，伊丹受到了死亡威胁。
报道称，伊丹11月3日在Instagram上说，“很荣幸代表伊拉克”，但好景不长，就在她发表了与甘德斯曼的自拍后，周围的环境便阴沉了下来。伊丹在合照旁写着：“来自伊拉克小姐和以色列小姐的和平与爱”。甘德斯曼在Instagram上评论伊丹“迷人”。但并非所有人表示认同。
27岁的伊丹在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说：“我被家人和‘伊拉克小姐’组织的电话惊醒。我遭遇到的死亡威胁真的很可怕。”
报道称，伊丹拥有美国国籍并立志成为一名歌手。“环球小姐”比赛前，她曾因穿着比基尼出现而招致死亡威胁，但如今情况似乎更加严重。她的家人不得不离开伊拉克。因此在她父母和其他亲戚的安全得到保障之前伊丹一直保持低调。
伊丹说，情况变得极其严重，她收到了来自“伊拉克小姐”组织的威胁，要求她删除在社交媒体上发表的照片，否则就取消她的获奖头衔。尽管有各种风险，但伊丹始终保留着照片。她还发文解释说，自己不支持以色列政府及其在中东的政策，并向“任何一个认为这张自拍是攻击巴勒斯坦的人”致歉。
除了伊拉克和以色列断绝外交关系外，阿拉伯世界还抵制与以色列人民进行任何个人或职业交流，这也反映出阿拉伯世界人民对领导人无力扭转领土被以色列人占领局面的失望。
报道称，伊丹并非第一位因此原因遭遇麻烦的阿拉伯小姐。早在2015年，当时的“黎巴嫩小姐”萨利·格雷热也因为与那年的“以色列小姐”多龙·马塔隆出现在同一张照片上而不得不忍受侮辱和取消头衔的威胁。格雷热说，从第一天开始自己就尽全力避免与马塔隆合照，但马塔隆趁自己与“斯洛文尼亚小姐”和“日本小姐”摆拍的时候用手机拍了一张自拍并将照片放在社交媒体上传播。
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