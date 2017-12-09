动物为美军再立新功 美军向猎鹰“学习”抓捕无人机

据彭博新闻社网站12月5日报道称，从古至今，人们利用猎鹰捕猎其他动物。现在，无人机正成为猎鹰进行捕猎的新目标。
事实证明，在猎鹰寻觅可口午餐的技能中，有许多可以应用到正在发展的无人机防御领域。由美国空军资助的一项牛津大学动物学研究表明，游隼追踪猎物的方式可以有效应用于防御那些威胁军队、警察或机场的无人机。
研究人员将微型摄像机和GPS接收器安装在猎鹰身上，以追踪它们袭击目标的角度和方法。目标包括其他鸟类及由无人机拖曳的诱饵。美国《国家科学院学报》于4日刊登的一篇论文称，猎鹰拦截目标的方法与比例导引法的规则几乎一致，这种导引法可以用于导弹制导。
然而，关键的区别在于，猎鹰们调整了攻击的角度，以弥补其速度较慢的缺陷。研究人员指出，这项研究可以应用于研发使其他无人机失灵的小型无人机。
对于战场上的士兵甚至在国内的执法人员来说，无人机袭击构成的威胁与日俱增——人们渴望获得有效的防御。今年7月，五角大楼授权133个美国军事基地击落威胁其领空的私人或商用无人机。此前，美国于今年早些时候决定禁止无人机在这些军事设施附近出现。
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