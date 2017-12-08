联合国环境大会刮起中国风 塞罕坝亿利摩拜获“地球卫士奖”

刚刚闭幕的第三届联合国环境大会上，中国表现抢眼。在5日晚举行的新闻发布会上，联合国环境规划署宣布，中国塞罕坝林场建设者获得2017年联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。“他们筑起的‘绿色长城’，帮助数以百万计的人远离空气污染，并保障了清洁水供应。”联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆接受参考消息记者采访时说。
在今年的“地球卫士奖”中，塞罕坝林场建设者获得“激励与行动奖”。同时，中国摩拜单车公司获得“商界卓识奖”，中国亿利资源集团董事长王文彪获得“终身成就奖”，让中国包揽了一半奖杯。这一“沉甸甸”的收获，凸显了中国在全球环保界的分量。
最高荣誉
“地球卫士奖”从2005年开始颁发，是联合国表彰世界各地杰出环保人士和组织的最高奖。
塞罕坝林场位于中国河北省北部，占地9.3万公顷。由于历史上的过度采伐，土地日渐贫瘠，北方沙漠的风沙可以肆无忌惮地刮入北京。1962年，数百名务林人开始在这一地区种植树木，经过三代人努力将森林覆盖率从11.4%提高到80%。目前，这片人造林每年向北京和天津供应1.37亿立方米的清洁水，同时释放约54.5万吨氧气。
对于塞罕坝林场建设者获得“激励与行动奖”的意义，索尔海姆说，塞罕坝林场的建设证明退化的环境是可以被修复的，而修复生态是一项有意义的投资。在全球环境治理中，中国已成为最为重要的领导力量之一。塞罕坝林场场长刘海莹告诉记者，这一奖项是对塞罕坝林场建设者50多年艰苦创业的肯定，也是激励和鞭策。“我相信，只要我们继续推动生态文明建设，经过一代又一代的努力，中国可以创造更多像塞罕坝这样的绿色奇迹，实现人与自然的和谐共处。”
三代造林人半个多世纪的持续奋斗，让贫瘠沙地变成绿水青山，获得了世界赞誉。5日晚，在联合国环境规划署总部草坪上，伴随着热烈的掌声和欢快的音乐，老、中、青三位塞罕坝人从环境规划署执行主任索尔海姆手中接过象征联合国环保最高荣誉的奖杯。虽然早已白发苍苍，作为老年塞罕坝人代表、年逾古稀的陈彦娴走向演讲台的步伐却十分轻盈。她说：“此时此刻，我代表塞罕坝人来领奖，激动的心情无法用语言来描述。”
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