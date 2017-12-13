收购Instagram很有用：Facebook对冲青少年用户流失

加拿大皇家银行资本市场的最新调查显示，Instagram抓住了一批迅速撤离Facebook平台的人群，使得马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）对这家照片分享应用的收购成为了“互联网历史上的最佳收购之一”。
加拿大皇家银行资本市场首席互联网分析师马克·马哈尼（Mark Mahaney）说：“13至18岁的人群使用Facebook的频率显然在降低，我认为多数人凭直觉也能感受到这一点。”
13至18岁受访者有73%都拥有Instagram帐号，但却只有57%拥有Facebook帐号。
在报告发布前的6个月内，这两大社交媒体平台的年轻人使用量都在下降，但Facebook受到的影响远大于Instagram。今年6月，加拿大皇家银行资本市场发现，13至18岁青少年有81%拥有Instagram帐号，75%拥有Facebook帐号。
因此，马哈尼认为，Instagram帮助Facebook对冲了青少年和“千禧一代”的流失。
但马哈尼表示，随着13至18岁的人群逐渐长大，他们可能会回归Facebook平台。“这就像一种公用事业。人们喜欢公用事业——虽然他们与之没有情感联系，但却必须使用它跟家人和朋友取得联系。”马哈尼说，“但年轻人显然更喜欢Snapchat，更喜欢Instagram。”
需要强调的是，Facebook在美国网民中的渗透率仍然远超Instagram、Twitter和Snapchat。根据该调查，91%的美国网民拥有Facebook帐号，Instagram只有47%，Twitter为42%，Snapchat为31%。
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