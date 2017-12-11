美媒称，12月13日，中国将举行南京大屠杀80周年纪念活动。1937年的这一天，日本攻陷了这个古老的首都，随后爆发了长达6个多星期的屠杀、强奸、抢劫和破坏活动。数十万人遭杀害，两万妇女被强奸。
美国《波士顿环球报》网站12月9日刊登题为《拯救南京不被遗忘》的报道称，南京大屠杀是上世纪最严重的罪行之一。但西方很少有人记得南京大屠杀是如此严重的罪行，因为这场屠杀发生在一场涉及人类历史上最严重罪行的冲突期间。探究过去的黑暗时期可能带来力量，但当前的政治因素常常重塑过去，有时还会扭曲过去。
报道称，在美国作家张纯如将她最畅销的书命名为《南京暴行：被遗忘的大屠杀》之后的20年里，对犹太人大屠杀与南京大屠杀的对比越来越普遍。不管这些历史比较是否适宜，这些描述都证实中国是受害者。正如美国俄亥俄州立大学教授柯克·登顿所言，将南京大屠杀与其他暴行联系在一起，使得中国人能够公开过去这一段蒙羞的时期。这还给予他们的历史表述以合法性——如果否认犹太人大屠杀是不可接受的，那么否认南京大屠杀或日本人的其他暴行也是不可接受的，例如731部队在哈尔滨利用人体进行医学实验。
报道称，中国人等待了数十年才开始讨论南京大屠杀。在南京大屠杀发生时，中国媒体和国际媒体广泛报道了这一暴行。但不久之后，媒体报道逐渐冷却。
报道称，随着中国在上世纪70年代开始发展经济，中国政府与美国、日本和其他国家建立了关系。
报道称，中国成立了一个学术委员会研究南京大屠杀。该委员会成员采访了超过1700名南京大屠杀幸存者，并记录下他们的证词。南京各处都设立了小型纪念碑。
一些文章和影片开始介绍南京大屠杀。公众知道了日军在南京和其他城市长期被隐匿的暴行细节。海外尤其是美国的华人群体主张纪念这场大屠杀。
1985年，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆首次开放。
1972年，日本首次为二战期间的行为向中国道歉，但日本不同官员和学者反复否认或淡化日本的暴行。日本领导人参拜供奉着14名甲级战犯的靖国神社之举，激怒了中国人。
报道称，随着中国继续发展市场经济，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆成为一个广受欢迎的旅游目的地。该纪念馆增加了一些展览，展示外国人怎样在国际安全区保护中国人。日本历史学家提供了有关日军暴行的实物、视频和证词。每年有超过800万人次参观该纪念馆。
2014年，中国将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。
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