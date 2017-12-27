多吃新鲜水果或减缓肺部衰退

科学家今天说，那些每天吃两个以上西红柿的成年人肺部功能衰退的速度会放缓，而且对于曾经吸过烟的人尤其有益。
科学家还说，那些每天吃3份以上新鲜水果——尤其是苹果——的人也能获得类似好处。
该研究报告的共同作者之一、美国约翰斯•霍普金斯-布隆伯格公共卫生学院的瓦妮萨•加西亚-拉森在一份声明中说：“这项研究表明，饮食也许可以帮助那些停止吸烟的人修复肺部损伤。”
她说：“这项研究还表明，对于那些从未吸过烟的人来说，富含水果的饮食能减缓肺部自然衰老的过程。”
在《欧洲呼吸学杂志》上发表的这份报告中，研究人员对2002年登记参加健康调查的、来自德国、英国和挪威的680人的数据进行了分析。
一开始，参与者回答了一份问卷，进行了两种肺功能检查；相隔10年后重复同样的事情。
一项检查是看一个人在一秒钟内可以排出多少气体，另一项检查是看这个人在6秒钟内可以吸入多少气体。
该研究小组说，在分析饮食和肺部健康之间的关系时，参与者的年龄、身高、体重、性别、收入和身体活动水平等其他因素也考虑在内。
研究人员发现，在那些多吃西红柿及其他水果的人中，肺功能的衰退（通常从30岁开始）会放缓。对于那些曾经吸烟的人来说，这种联系“更加明显”，表明饮食有助于修复烟草对肺部造成的损害。
不过，这种效果只在食用新鲜水果和蔬菜时才能看到，而非加工后的水果和蔬菜。
加西亚-拉森说：“研究结果支持提出饮食建议的必要性，尤其是对那些有可能患上呼吸道疾病的人来说。”这包括主要由吸烟引起的慢性阻塞性肺部疾病。
她还说：“饮食可能成为全球范围内对抗慢阻肺确诊病例增多的一种方法。”
这项研究的一个缺陷是，参与者的饮食仅在研究开始时才进行评估。
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