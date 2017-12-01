美智库称解放军跨越式发展欲超越美军：可用无人机对付美航母

美媒称，一家总部设在美国的智库在最新发布的一份报告中说，中国即将在人工智能（AI）领域取得重大的产业和技术突破，这些突破能够支持中国人民解放军赶超美军实力的努力。
据英国《简氏防务周刊》网站11月29日报道，新美国安全中心（CNAS）11月28日发布的这份报告重点介绍了中国人民解放军希望在军事行动中利用人工智能的一些方式以及这一战略是如何得到中国军工综合企业支持的。
这份报告认为，解放军很可能会利用人工智能来提升的能力包括：情报和自主无人系统；人工智能数据融合、信息处理和情报分析；作战演习、模拟和训练；信息战中的防御、攻击和指挥；指挥决策的情报支持。
报告还说：“目前，解放军正在投资各种与人工智能相关的项目，而中国国防工业和解放军研究机构也在进行广泛的研发，有时还与私营企业开展合作。”
这份报告说，这一战略可能意味着转变的开始，从瞄准美国的弱点转向支持新能力创新，使中国能够“另辟蹊径”获得军事优势。
报告说：“这（一寻求发展人工智能能力的战略）可能是解放军战略方针的一项重大转变的开始，超越了传统的不对称聚焦于美国弱点的做法，转而谋求以抵消对方优势为导向的创新竞争。”
报道称，它说：“解放军正在谋求‘跨越式发展’，以便在美国尚未获得而且将来可能也无法获得决定性优势的战略前沿技术领域取得决定性优势。”报告给出的一个例子是解放军可能使用无人机（UAV）机群来对付和渗透美国航母的防御系统。
新美国安全中心的这份报告接着说：“中国不再处于技术劣势地位，而是在人工智能领域接近于赶上和超过美国。因此，解放军试图通过军事创新改变作战模式来获得优势，从而占领未来军事竞争的‘制高点’。”
报道称，中国利用人工智能领域取得的产业进步来支持军事发展的目标得到了国家支持。今年7月，作为推动国内创新和能力发展的国家战略的组成部分，中国国务院发布了一项在人工智能领域达到世界领先水平的长期规划。在国防方面，这项规划与北京长久以来的军民融合战略密切联系在一起，而后者在某种程度上致力于从商业领域获得能够应用于军事项目的技术和能力。
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