美国正研究“外星合金”？专家：完全不可能

如何看待拉斯维加斯建筑物内堆满了来历不明的合金？据美国趣味科学网站12月22日报道，《纽约时报》12月16日发表了一篇令人吃惊的报道，披露了美国国防部曾在2007至2012年间为一项调查不明飞行物（UFO）的计划拨款2200万美元。报道称，美国政府在拉斯维加斯的一些建筑物内存放了据信与UFO有关的合金及其他材料。
《纽约时报》报道的作者之一拉尔夫·布卢门撒尔在对美国微软-全国广播公司（MSNBC）记者谈到这些合金时说：“正如我们在报纸上所报道的那样，科学家正在研究一些来自这些物体的材料，希望找到导致其神奇属性的原因和这些物体所使用的技术，不管它们是什么。”当被问到这些材料是什么时，布卢门撒尔答道：“他们不知道。他们正在研究，但那是某种他们不认识的合成物。”
报道称，不过问题在于，美国趣味科学网站记者所采访的化学家和冶金学家——识别罕见合金的专家——都不相信这种说法。
作为美国化学学会专家小组成员的化学家理查德·萨克莱说：“我认为，世界上存在我们无法识别的合金这一说法是不可信的，这是完全不可能的事。”
合金是不同种类的单质金属的混合物。它们很常见——萨克莱本说，事实上，地球上的合金比纯净的单质金属更常见，而且人类对它们已经有了充分的认识。黄铜就是一种合金，钢也是，就连地球上自然产生的黄金也大都是单质黄金与其他金属——比如银或铜——组成的合金。
俄勒冈州立大学化学系教授梅·尼曼说：“我们拥有（金属的）所有已知相的数据库，包括合金。”这些数据库中也包含了用于识别金属合金的简单易行的技术。
尼曼说，即便出现某种未知的合金，要搞清楚它是由什么组成的其实也比较容易。
尼曼说：“这都是研究实验室里标配的技术，所以如果有这么神秘的金属，只要把它拿到任何一所大学研究一下，他们在几个小时之内就可以告诉你它的成分和晶相。”
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