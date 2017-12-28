韩慰安妇问题调查结果出炉 日本称立场丝毫不变

27日，韩国外交部专门设立的韩日“慰安妇”问题协议审查专案组公布调查结果，批评朴槿惠政府与日本达成的“慰安妇”问题协议存在缺陷，没有充分听取受害者的意见，朴槿惠政府还对公众隐瞒多条“保密内容”。对此，共同社称，日本政府加强了警惕。外相河野太郎发表谈话表明“断不能接受”修改共识，要求韩国切实履行共识。日本政府相关人士强调“日本的立场丝毫不变”。
河野在谈话中表明立场称“不认为达成共识的过程中存在问题”，警告若韩国政府试图根据报告修改共识，则“日韩关系将变得难以管控”。
此外还获悉，本月19日举行的日韩外长会谈中，河野曾提醒韩国外长康京和“希望不要提出废除共识或重新谈判”。日本政府消息人士难掩不快地称：“出现重审国家间共识的动向本身就无法理解。”
日本外务省相关人士表示，有关韩方在调查结果的报告中写入韩国政府对原慰安妇支援团体进行说服等“非公开部分”，据悉“得到了韩方的事先通知”。据分析此举是顾及到日方，但外务省干部气愤地称“秘密交涉被公开令人遗憾”。
日本官房副长官西村康稔在东京向媒体表示，鉴于朝鲜局势日益紧迫，“这是日韩两国必须更为紧密合作之时，希望韩方也认识到这一点”。
此外，日本还拿安倍出席韩国冬奥会一事作为要挟筹码。河野太郎19日在与康京和会谈时，针对韩方邀请安倍出席明年2月的平昌冬奥会表示：“这样下去首相安倍晋三出席平昌冬奥会可能难以实现。”
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