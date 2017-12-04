“南京大屠杀”或作为基础术语写进日本高中教科书

日媒称，为配合日本本年度内公布的高中下期学习指导要领，由高中和大学教师组成的研究会制定了面向教科书公司等提供建议的历史术语精选初始方案，其中采用了中学教科书中已经消失的“随军慰安妇”等术语。
据日本《产经新闻》12月3日报道，制定精选方案的是由约400名日本高中和大学教师组成的高大合作历史教育研究会，精选方案选出了1664个日本史术语和1643个世界史术语，这些将构成“写入教科书，大学入学考试也作为知识点来考”的基础术语。
报道称，这其中关于近现代历史的术语居多，日本史里有789个，约占半数，其中包括“随军慰安妇”和“南京大屠杀”等。
据研究会称，如果教科书中没有记载的事实在大学入学考试中被考到，该事实就会在下一次教科书修订时被收录。因此，在半个世纪里，术语数量增加了两倍。下期学习指导要领将重视高中课堂的术语解释，引导学生讨论，以便让学生切实感受到学习的乐趣。
研究会计划本年度内制定出最终方案，目前正在网站上实施问卷调查。研究会会长、东大名誉教授油井大三郎以“影响问卷调查”为由，拒绝就个别精选标准发表评论，最终方案将提供给教科书公司和大学入学考试相关人士参考。
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