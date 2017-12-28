菲律宾议案鼓励“永久居住”南海岛礁

菲律宾众议院希望通过允许民众和投资者购置土地的方式，鼓励国民在卡拉延群岛“永久居住”。卡拉延群岛是菲律宾在有争议的斯普拉特利群岛(即我南沙群岛)控制的部分岛礁的称呼。
众议院自然资源委员会通过众议院5614号议案，宣布隶属巴拉望省的卡拉延群岛的土地“可转让、可自由使用”，可进行农业、住宅和商业开发。
在圣诞节假期前的一次听证会上，自然资源委员会通过了这个由议长潘塔莱翁•阿尔瓦雷斯和多数党领袖鲁道夫•法里尼亚斯提出的议案。
阿尔瓦雷斯和法里尼亚斯解释说，目前迫切需要宣布在卡拉延群岛持有的土地可转让、可自由使用，以“推动人口永久居住，并为那里的居民提供谋生手段”。
两位众议院领导人说，通过吸引投资者，可以增加这片区域的商业机会，推动贸易和产业发展。
阿尔瓦雷斯说，卡拉延群岛有丰富的渔业资源和庞大的石油及天然气储备，对于“菲律宾的安全和经济十分重要”。卡拉延市正在开发新项目推动旅游业发展，并吸引菲律宾企业家赴卡拉延群岛投资。
卡拉延群岛由一些小岛和岛礁组成，其中最大的是帕加萨岛海岛礁(即我中业岛)。在听证会上，菲武装部队副总参谋长萨尔瓦多•梅尔乔•米雄介绍了军方对卡拉延群岛中9个岛礁的开发计划，预计耗资116亿比索（约合15亿元人民币)。
军方的开发计划包括提升相关小岛的宜居性，修建供菲海军舰船和其他船只停靠的码头，升级岛礁的防御工事，改善现有设施如道路和飞机跑道等，以及建设供水、供电和通信设施。
然而，菲律宾在卡拉延群岛的任何活动肯定会招致中国愤怒的反应。中国宣称对几乎整个南海拥有主权。
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