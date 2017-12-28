美国在中东与盟友渐行渐远

经年奋战，伊朗的盟友和代理人终于同饱受战争蹂躏的黎凡特的各个地区连成一片。对于一位发誓要收拾伊朗、废除前任缓和关系措施的美国总统而言，唐纳德•特朗普无意之中帮助了伊朗伊斯兰共和国的崛起。
特朗普曾经承诺：击败“伊斯兰国”组织是其中东地区首要任务，而美国部队是实现这个目标的关键力量。然而，除了这个当务之急以外，美国的中东政策简直一团糟，令人困感，充满矛盾，震惊并疏远了美国的盟友，反而对华盛顿的敌人有利。
最近的例子就是12月，特朗普不管不顾华盛顿的阿拉伯亲密盟友——包括沙特和约旦的公开意见，承认耶路撒冷为以色列的首都。反对特朗普这一决定的街头抗议或许会以失败告终，但反对者可能利用此事的消极影响来采取进一步行动。
宣布这个决定一周之后，阿拉伯领导人在伊斯坦布尔召开了紧急会议，宣布特朗普的决定“无效”，表明美国不配充当巴以和平进程中立的调解人。
在此动荡时期，特朗普总统最亲密的阿拉伯盟友就是32岁的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。萨勒曼已在国内展开彻底解放的动荡进程——比如终于允许妇女开车，同意开设电影院，但在海外却发生重大误判。
也门的灾难性战争、对卡塔尔徒劳无益的禁运令、黎巴嫩总理萨阿德·哈里里的离奇辞职(随后又撤回了辞职申请)，以及最近短暂拘留势力强大的约旦富豪银行家萨比赫•马斯里，据信沙特王储是这些事件的主要推动者。
这些全都是愚蠢的做法，是为了迫使阿拉伯世界的多位重要人物听从沙特的命令。迄今，结果就是整个地区掀起了反沙特浪潮。
伊朗势力渐强，与之不谋而合的是俄罗斯在该地愈加彰显自信。
2015年9月，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京出手援助叙利亚总统巴沙尔•阿萨德，与伊朗、真主党和伊拉克军队携手扭转叙利亚内战局面。
到了今年12月，普京在造访叙利亚赫迈米姆空军基地期间尽情享受“大功告成”的时刻，并宣布俄罗斯将开始部分撤军。
与此同时，俄罗斯继续改善与北约成员国土耳其的关系。莫斯科与安卡拉是哈萨克斯坦阿斯塔纳和谈的主要倡议者。而美国充其量只是一个消极的观察员。
在这个地区，俄罗斯的坚定自信伴随着美国外交力量的衰弱。美国支持库尔德人领导的力量在叙利亚北部与“伊斯兰国”组织作战，此举让美土关系受到重挫。
土耳其宣称境内主要库尔德派别是库尔德工人党的叙利亚支部。
传统的欧洲盟友正在与华盛顿分道扬镳，当美国和沙特在中东自编自导一场又一场危机之际向后撤退。在西方联盟分崩离析的同时，俄罗斯却有条不紊地拉近与曰益强大的伊朗和土耳其的关系。
华盛顿因国内政治毒瘤而自顾不暇，在中东政策上，往好了说，是仓促轻率；往坏了说，是急速走向灾难。如果你认为2017年中东局势动荡不安，那么2018年请做好准备。
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