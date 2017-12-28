日报社论：客观看中国是日对华合作基础

《日本经济新闻》12月26日刊发题为《必须认识真实的中国 构筑真正的互惠关系》的社论称，明年将迎来《日中和平友好条约》缔结40周年，是两国领导人重启互访的良机。现在正是再次构筑无愧于互惠名称的伙伴关系的时候。
社论称，对世界来说，真实地看待日新月异的中国是一件很难的事情。有的人基于10年前曾经居住的经验，谈论最近没有亲眼所见的今日中国。此外，还有的人根据5年前出差时的见闻来分析中国的现状。令人遗憾的是，他们都未能掌握今天中国的真实情况。延伸到中国全境的高铁网络和扩展到地方城市的地铁网络，10年前并不存在。生活中手持一部智能手机而不带现金的“智能经济”5年前根本就不存在。
社论称，今年秋天，中国共产党全国代表大会启动了着眼于未来的超长远“强国路线”，这一事实的意义重大。世界应当更加关注其内容。
社论称，投入巨资的人工智能发展计划业已启动。利用大数据来实现“数字化中国”的互联网强国、航天强国等长远计划层出不穷。在对外政策方面，中国把重点放在谋求构筑广域经济圈的“一带一路”倡议上。这与中国主导亚洲基础设施投资银行密切相关。
社论称，安倍晋三首相对“一带一路”的态度已经转为积极，称将大力提供合作。日本经济界也强烈要求实现双方在第三国的经贸合作。今后有必要构筑能够给双方带来利益的务实性框架。
社论称，假如中国以一定的速度实现发展，处在美中两个大国间的日本就可能不得不调整路线。换言之，是维持并加强与美国的同盟关系，还是调整路线，与中国加强关系？
社论认为，以日美同盟为基轴，同时以经济为主与中国进行合作。日本可以选择的道路是有限的。
社论称，距第一届安倍政权提出“战略互惠关系”至今已经11年，世界局势已经发生了巨大变化。
社论称，真实地看待仍在发展变化中的中国很难。然而，如果不能培养从战略层面进行分析的冷静眼光，就不能展望未来。明年将迎来《日中和平友好条约》缔结40周年，是两国领导人重启互访的良机。现在正是再次构筑无愧于互惠名称的伙伴关系的时候。
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