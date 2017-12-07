闺蜜坑完又被闺蜜外甥女坑！韩媒：朴槿惠离获重刑不远了

不仅被闺蜜坑，还让闺蜜的外甥女给坑了！昨天（6日），韩国首尔中央地方法院作出一审判决，崔顺实外甥女张时浩获刑2年6个月。张时浩名声远不及崔顺实、李在镕等“亲信干政门”主角，但就是这个不起眼的人物，却让法院将朴槿惠认定为共谋。韩媒指出，此次判决的一大影响，就是导致朴槿惠离获重刑不远了。
据韩国JTBC报道，张时浩为崔顺实的姐姐崔顺德的女儿。她涉嫌在运营韩国冬季体育英才中心项目等过程中非法获利。法院在6日的判决书中，认定张时浩与崔顺实、朴槿惠先后共谋，强迫三星向英才中心赞助16亿韩元。
报道称，2015年7月，时任韩国总统的朴槿惠与三星电子副会长李在镕举行单独会面，向后者提出了缴纳赞助费的要求； 2016年2月，朴槿惠再次出马，帮闺蜜的外甥女向三星开口要钱！
其实，向英才中心慷慨解囊提供所谓赞助的，不止三星一家。韩国国家旅游局的子公司GKL也曾向其赞助2亿韩元，这件事上，朴槿惠也没逃脱干系。法院判决书中，认定朴槿惠、崔顺实和前文化体育观光部次官金钟在此事中存在共谋关系。
朴槿惠目前背负18项罪名，昨天（6日）的这一场判决，认定了朴槿惠两部分罪名中的共谋事实。而在此前其他两人的判决中，朴槿惠也均被认定为共谋。包括青瓦台前秘书官郑浩成向崔顺实泄漏青瓦台文件一案，以及青瓦台前秘书室长金淇春强迫文体部前体育局长卢泰刚辞职一案。
韩联社称，有分析指出，目前被法院认定与朴槿惠、崔顺实存在共谋关系的被告，均已判有罪并获重刑。位于风暴眼中心的朴、崔二人，自然也难逃重刑判决的命运。
实际上，除了目前正在审理的“干政门”案件，朴槿惠还面临另一桩烂摊子，也就是最近不断发酵的国情院“上供”丑闻。韩国《京乡新闻》称，韩国检方怀疑，朴槿惠在执政期间，每月定期从国情院提取资金，总金额达约40亿韩元（约合2378万人民币），以中饱私囊。分析认为，随着检方调查进展的不断加快，朴槿惠很可能以其他嫌疑被告上法庭。
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