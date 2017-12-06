阻止东盟内武装蔓延是新加坡的优先事务

新加坡讯，新加坡外交部长维文说，东南亚国家必须加强打击扎根于本地区的宗教武装，其中包括缅甸的若开邦。
维文说，中东伊斯兰国（IS）的削弱以及最近由伊斯兰国支持的武装分子占领菲律宾马拉维镇再次引起关注，该地区可能成为武装分子的一块磁石。
维文昨天在尤索夫伊萨克东南亚研究所就东盟成员国内部及东盟与中、美等大国间的关系发表讲话。
他说：“我们看到一些返回菲律宾南部马拉维的武装人员，而且我们地区还有其他潜在的恐怖分子的温床。”
新加坡即将接过东盟轮值主席国的棒子。
“即使我们对若开邦的担忧也与我们对它成为另一个避难所的焦虑有关，这是另一个极端主义的温床，”维文说，“这不只是中东才有的现象。”
东盟包括拥有世界最多穆斯林人口的印尼、人口大部分为穆斯林的马来西亚，以及佛教人口占多数的缅甸。缅甸对若开邦罗兴亚穆斯林少数民族的暴力行动已经引起联合国的种族清洗指责。
缅甸拒绝这项指责。尽管如此，印度尼西亚和马来西亚都对罗辛亚的困境施加压力，自从八月底以来，已有60多万人逃往孟加拉国。
新加坡也为那些因暴力而流离失所者提供了人道主义援助。
东南亚成员国已经承诺，进行更大的合作和情报分享，以对付伊斯兰武装分子的威胁。
多数人口信奉基督教的菲律宾，过去一年也面对区域最严重的军事暴力，开始时，数百名持枪歹徒，包括一些来自该地区其他地方的持枪歹徒占领了马拉维，引发了二战以来该国最严重的战斗。
印度尼西亚和马来西亚说，成千上万的公民同情伊斯兰国，数百人相信已经前往叙利亚加入该组织。
印尼当局去年粉碎了武装分子的要对新加坡展开打击的行动。
新加坡明年起成为东盟的主席国。（路透社）
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