俄国防部职责美军F-22战机干扰俄军机空袭IS根据地

俄新社12月9日报道称，俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫称，俄美军机在叙利亚上空靠近的多数情况与美军机企图阻止打击“伊斯兰国”极端组织（IS）有关。
五角大楼的发言人在接受《纽约时报》采访时称，俄空天军似乎允许与美军机危险接近，俄国防部对这一指责作出以上回应。美国空军中央司令部发言人达米安·皮卡尔特证实，俄军机进入“我们位于幼发拉底河以东的领空”。
科纳申科夫指出，多数这种情况与美军机企图干扰消灭恐怖分子有关。
他举了11月23日事件的例子。当时美国F-22隐身战机频繁干扰两架苏-25攻击机在迈亚丁近郊完成摧毁IS根据地的作战任务。
俄国防部发言人表示，“F-22战机模仿空中格斗，射出热焰弹并放下制动襟翼”。随后俄军的苏-35S战机出现在苏-25旁边，美国战机停止危险动作并“急忙往伊拉克领空飞去”。他强调，“我们注意到，美方没有就该事件以及其他众多叙利亚空中事件回复赫梅尼姆空军基地俄指挥部。至于对俄军机的口头威胁，我们建议美国中央司令部个别发言人三思并专注于消灭伊拉克的IS恐怖分子，而不是挑拨空中事故”。
科纳申科夫同时指出，美军发言人关于叙利亚部分领空属于美国的言论令人困惑。他总结说：“与俄空天军不同，美国领导的国际联盟军机队在叙利亚行动是不合法的。五角大楼的发言人应当记得，叙利亚是主权国家和联合国成员，因此美国在这里不曾有也不可能有任何‘自己的’天空。”
俄罗斯总参谋部本周宣布从IS武装分子手中完全解放叙利亚。叙利亚没有留下一个被恐怖分子控制的居民点。在行动的最后阶段，动用空天军的规模史无前例：每个昼夜完成不少于100次起飞。IS的最后几个堡垒由装备重型武装的最训练有素的恐怖分子防守。在俄空天军的支援下，5天内消灭了550多名武装分子。
不过，美国认为俄军在击溃IS中的作用不大，并把所有功劳揽到自己身上。五角大楼发言人埃里克·帕洪声称，仅有小部分打击武装分子的行动归功于俄罗斯和叙利亚军队，伊拉克和叙利亚的大部分是国际联盟解放的。俄国防部称这一声明是企图把愿望冒充成事实。
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