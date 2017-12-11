中俄军事实力上升令美国丧失优势

英国《简氏防务周刊》网站12月8日发表了彼得·费尔斯特德的题为《2017年度防务报告：序言》的文章。
虽然我们在2017年末目睹“伊斯兰国”极端组织作为一个领土实体在伊拉克和叙利亚遭遇失败，依稀恢复了21世纪初的地缘政治秩序。当我们从更加传统的冷战视角回顾一年大事时，对西方而言，前景似乎并不乐观。
最显而易见的是，我们不仅看到美国在迅速发展的中国军事技术面前不断丧失实质性优势，而且发现美国曾经的主要对手俄罗斯近年来在现实和虚拟战场上都不断取得佳绩。美国在政治战场甚至也未能幸免，美国情报部门得出结论说俄罗斯网络舆论行动有利于特朗普2016年总统竞选活动。
仿佛觉得这样的军事地缘政治环境还不够糟糕，朝鲜于11月29日试射了“火星”-15弹道导弹。这个国家现在可以实实在在地声称，自家洲际弹道导弹能够瞄准美国全境——恐怕也够得着西欧。
再来看中国。越来越强的技术能力转化为中国人民解放军真正实力的趋势是不可避免的，但中国人实现这一点的速度似乎还是让美国军方吃惊。比如，我们来看最能体现超级大国地位的领域：从海上投射空中力量的能力。中国今年不仅继续逐步提高第一艘航母辽宁舰的作战能力，而且在4月26日推出第一艘国产航母，即所谓的“001A”型航母。这是中国造船厂有史以来建造过的最大的战舰。另一方面，中国海军一顾问委员会负责人尹卓少将11月表示，歼-15舰载机使用电磁弹射系统进行了“几百上千次起飞”，新系统有望融入中国第二艘国产航母（通常称为“002”型航母）上。其他成功融入这一技术的军舰只有美国海军最新的福特级核航母。
从更宏观的角度来看，美国国防部官员认定中国目前正在发展一系列具有破坏性军事潜能的尖端武器，包括可操纵式重返大气层载具、高超音速武器、定向能武器、电磁轨道炮、反卫星武器以及具备无人驾驶功能和人工智能的武器。鉴于中国军事科技能力取得空前的爆发式发展，美国军方现在坚定地将中国视为一个在军事上紧紧逼近的竞争者。
我们把目光转向俄罗斯。俄罗斯总统普京今年再次证明自己是一位完美的地缘政治玩家。尽管条件不甚理想，尽管筹码比较有限，普京依然重创美国政治体制，扰动乌克兰东部局势（达到刚刚足以构成对西方缓冲的程度），并引导叙利亚血腥冲突走向对莫斯科有利的结果。就在几年前，“阿拉伯之春”貌似即将扫清俄罗斯在中东和北非的扈从。可是现在，莫斯科似乎成了东地中海地区的重要权力玩家，其一干盟友甚至包括伊朗与北约成员国土耳其。
俄罗斯卫星通讯社12月10日报道称，美国研究机构、著名智库兰德公司的调查结果显示，美国武装力量在现代化进程中落后于其主要竞争对手，无法充分抵御欧洲和东亚的挑战，而且如果爆发战争，美国可能不敌中国或俄罗斯。
调查报告称，如今俄罗斯和中国是挑战美国重要国家利益的两大主要因素。报告中指出，中俄两国的潜力大大增加，在特定情况下，美国或在战争中败给这两个强劲对手。
调查报告还提到，五角大楼在规划中继续采用“两线作战”的战略，虽然在当前形势下美国要应对的是“一场大战”。
根据调查，这种差距部分是由于当前美军规模太大，以至于无法参加一场主要战争，而且也跟不上强大竞争对手的现代化进程。美国没有足够的资金来应对欧洲和东亚的主要挑战，没有做好充分准备最大限度地有效利用其现有的众多下属机构。
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