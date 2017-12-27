女子写信给小偷：你偷吃我的香肠 良心不会痛吗？

12月26日，省城怀宁路大溪地小区多栋楼的单元门口，一封封贴在墙上的致偷盗香肠者的声讨信引发居民热议。 21日，吴女士家晒的30多斤香肠被蟊贼“洗劫一空”，吴女士一气之下写出了这篇文风讽刺幽默，又句句在理的声讨信。
12月21日，吴女士将婆婆腌制的30多斤香肠拿到楼顶晒。当日13时，吴女士的婆婆还去翻晒香肠。不料，当日16时，她上楼去收时，香肠一根不剩，几块咸肉也不见了。对此，吴女士怒火中烧，随即写下一封“给香肠偷盗者的信”。昨日，记者在该小区74栋单元楼门口看到了这封几百字的信件。“你偷吃了我的香肠既不会发财，也不会增寿，你的良心不会痛吗？”“你的子女怎么看你，你的父母怎么看你？你的另一半怎么看你……”
谴责偷香肠者的言语，让吴女士活脱脱变身一个段子手。她在信中还说，“既然你看得上我家香肠，那我愿意成人之美，希望你不要造成浪费，剩下的请归还原处。”这封文风幽默讽刺，读来让人忍俊不禁的信，很快引起了小区业主们的关注和热议。目前，这些声讨信并未被撕去，但被偷的香肠仍无踪影。“婆婆心善，还期待着偷盗者能把香肠还回来。”昨日，吴女士表示。
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