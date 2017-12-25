韩检方求判朴槿惠政府幕后权贵崔顺实入狱25年

韩国首尔中央地方法院14日开庭审理朴槿惠政府幕后权贵崔顺实擅政案，韩国检方和独立检察组提请法院判处朴槿惠的密友崔顺实有期徒刑25年。今年年初的一场重大腐败丑闻导致朴槿惠下台。
独立检察官朴英洙和国家检察官还提请法院对61岁的崔顺实处以1185亿韩先(约合1.09亿美元)罚款并追缴犯罪所得77亿韩元。
检方指出，崔顺实擅用总统权力牟取私利，损害宪法权威，从根本上动摇国家纲纪，酿成总统首度弹劾下台的国家危机。独检组也指出，本案的本质是政治权力与资本权力的暗中勾结以及总统亲信越俎代庖的贪焚恶行，崔顺实始终拒不认罪无端指责控方委实厚颜无耻，再一次深深伤害韩国人民。
崔顺实去年11月因为滥用职权、胁迫和贿赂等18项指控被捕并受到起诉。她受到的指控主要集中在与朴槿惠共谋从三星等企业集团勒索钱财，并干涉国家事务。她被指迫使50多家企业集团向据称由她控制的两个基金会捐款774亿韩元。
检方害要求判处乐天集团会长辛东彬有期徒刑4年，因为他曾以70亿韩元贿赂崔顺实。检方还要求判处涉嫌与崔顺实共谋的总统府前政策调整首席秘书安钟范有期徒刑6年。
据悉，本案将于明年1月判，由于朴槿惠作为崔顺实的共犯因涉13宗罪被起诉，法院对崔顺实的一审判决被视为对朴槿惠量刑的风向标。
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