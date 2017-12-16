特朗普中东“玩火”为中国提供机遇

香港亚洲时报在线12月13日发表题为《中国加入中东四方会谈的时机已到》的文章称，美国总统特朗普决定承认耶路撒冷为以色列首都并把美国使馆迁到那里，这在中东为中国创造了新的外交机遇。
文章称，如今，许多阿拉伯人比以往更加认定华盛顿不是这场冲突的诚实斡旋者。由于特朗普的决定疏远了华盛顿在欧洲的盟友，欧盟可能正在考虑围绕这个问题与北京展开更多协调。
11日，欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼在布鲁塞尔与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈后说，“如果没有美国参与”，巴勒斯坦和以色列就没有重启和谈的积极性。
然而，与此同时，她提议扩大中东问题有关四方会谈，把约旦、埃及和其他相关伙伴吸纳进来。四方会谈目前包括联合国、欧盟、美国和俄罗斯，其宗旨是推动以色列与巴勒斯坦展开和谈。
文章称，当被问及莫盖里尼的建议是否包括邀请中国时，欧盟消息人士告诉该报记者：“当前重点是地区伙伴，同时也会加强与国际伙伴的合作。”
文章称，尽管作出了上述澄清，但北京在东地中海到海湾的重要地位几乎是不可忽视的。具体而言，这个东亚大国的加入可以为缺乏热情的四方会谈注入新的活力，帮助重启以色列与巴勒斯坦从2014年开始陷入停滞的谈判。
文章称，同欧盟及其成员国一样，中国希望防止中东出现进一步的动荡，因为在其地缘政治筹划中，中东的战略重要性日益增加。
文章称，加入四方会谈可以提升中国在该地区的外交形象。随着中国崛起为全球大国，参与中东事务也越来越多。北京投入巨资，借助“一带一路”倡议打造连接西太平洋和欧洲的交通运输走廊。新丝绸之路必须穿过中东，所以那里的地区性动荡对北京在欧亚各地的贸易计划构成了长期威胁。
如同对待该地区的其他危机一样，中国认为应该根据联合国决议展开对话和谈判，以化解以色列和巴勒斯坦之间的冲突。北京还认为，要想通过政治手段解决中东的问题，还必须同时想办法改善民众的经济状况。
文章称，北京与许多冲突方有着良好的关系，并且与之有着重大贸易和基础设施联系。中国是以色列仅次于欧盟和美国的第三大贸易伙伴。
文章称，眼下，北京尚未习惯中东政治的微妙之处，其中东政策尚未完全形成。不过，持续与欧盟、俄罗斯和土耳其合作也许能帮助中国政府在这个过渡期完善其外交手段。
文章称，特朗普先是试图撕毁伊朗核协议和决定让美国撤出关于气候变化的巴黎协议，然后又在耶路撒冷地位问题上支持以色列的观点，这可能会使中国和欧盟进一步加强伙伴关系，至少在这三个具体问题上是如此。
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