普京将作为独立候选人参选总统：重申中俄伙伴重要性

外媒称，俄罗斯总统普京在14日举行的年度记者会上表示，他将以自荐候选人的身份参加明年的总统选举。
据国际文传电讯社12月14日报道，他暂时还未决定由谁来负责自己的竞选活动，“至于竞选总部，不必隐瞒，我们13日才谈及此事，还没有最终决定”。
被问及为何缺乏实力不可小觑的竞争对手时，普京回答道：“虽然我认为我国的政治环境跟经济一样，都应存在竞争，但对我而言，最简单的回答大概是不该由我来给自己培养竞争对手吧。”
他认为，俄没有出现有竞争力的反对派，原因在于后者未能向社会提出国家发展良策，“当我们提到反对派时，重要的并不只是在广场上喧哗、议论反人民的制度，而是提出方案来让一切变得更好……当人们开始比较并了解反对派的建议，尤其是体制外反对派的建议时，疑惑变得更多”。
普京说，反对派并不对现政府构成真正的竞争。
另据路透社12月14日报道，俄罗斯总统普京14日说，牢固的中俄关系对大家都有好处。他还说无论俄罗斯2018年总统选举结果如何，莫斯科和北京仍将是长期战略合作伙伴。
普京在年度记者会上还说，中国对俄罗斯在北极地区的北方航道很感兴趣。他还称俄罗斯将支持中国进一步参与俄罗斯项目，包括能源领域的项目。
此外据俄新社12月14日报道，普京在年度记者会上表示，俄罗斯会保障自身安全，不会卷入军备竞赛。
普京表示，莫斯科不能承受华盛顿那样大手笔的军费支出，但俄今天在国防需求方面的支出足以维持国防实力。
他透露，2018年的军费将略超460亿美元，而美国却通过了7000亿美元的国防预算法。他说：“俄罗斯能否允许自己拥有这么大的军事开支？不能。但我们花这460亿美元就足够了。”
又据国际文传电讯社12月14日报道，普京表示，他希望俄美关系正常化并得到发展，但认为美国总统特朗普暂时无力改善局面。
他指出：“有些东西是特朗普想做成但暂时无力做到的，他说过要改善对俄关系。显然，即便他希望如此，但由于众所周知的限制无力做到……我不知道他是否还抱有这样的意愿，我希望意愿是存在的。”
普京还提到，有关俄干预美国内部事务的议题是特朗普的反对派阵营中的人臆想出来的，意在证明当选总统缺乏合法性。他认为，这样做是对可能给美国内政造成的危害缺乏了解，“他们简直不尊重投票给特朗普的选民”。
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