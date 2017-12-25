新加坡道路死亡数量创历史新低。专家表示，阻止超速的努力开始有了成果。
警方估计，今年1月到10月期间共有97人因交通事故死亡，比去年同期的117人减少了17%。同时，受伤人数也减少了10%。
如果在今年最后两个月死亡数量没有激增，今年的道路死亡数量将会是本地37年以来最低。这标志着从90年代开始的下降趋势的延续。当时，每年新加坡有200至350人死于 交通事故。
道路交通专家把死亡人数的下降归功于三点：教育骑士减速慢行的宣传活动，让道路使用者改变心态的对话，和防止加速的摄像机的广泛使用。
然而，新加坡议会交通委员会副主席Ang Hin Kee表示，尽管道路死亡数量减少，但仍不可掉以轻心，尤当继续为保护老年人而努力。
“公路法规和驾校都应当涵盖对老年人的关注，还有个人移动设备的使用，特别是智能自行车和道路上其他自行车骑士。”他说。
2014年，陆路交通管理局推行了白银区域（silver zones），其特点包括震动带、平缓弯道和窄车道，以帮助车辆减速慢行。目前，本地已在居民区推行了15个白银区域，包括淡宾尼11号街和兀兰14号道路等地。
当局计划截止2023年，把白银区域扩展到50个地区。
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