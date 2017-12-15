德国人14万欧元“贱卖”村庄 德媒：在北京只够买间厕所

德媒称，德国勃兰登堡州的小村Alwine在一场拍卖会中以14万欧元（约110万人民币）落槌。在距离Alwine大约90分钟车程的柏林，这个价钱最多也就只能在偏远地段买到一室一厅的小公寓。在寸土寸金的北京，恐怕只够买一间厕所。
据德国之声电台网站12月13日报道，Alwine占地面积约有1.6万平方米，初始出价为12.5万欧元（约100万元人民币），包括一个环形的街道，9栋住宅楼，几个附属建筑和棚子及车库。共有15家租户。
报道称，12月9日的拍卖会上进展十分迅速，5分种之内就卖给了唯一的投标人，此人通过电话匿名喊价。拍卖师科纳克透露，匿名人在12月9日早上联系了拍卖行，并通过传真上交了文件。
科纳克还表示：“我们收到了来自全球各地的询问，甚至还有印度的。出价最高的人希望能为村子做点事情。”拿到了传真后他发现，此人考虑到了居民的利益。
报道称，14万欧元并非天价，而这座村庄的前主人购买Alwine的价格更是低得离谱。根据德新社报道，2001年，村子以1马克的售价卖给了一对兄弟。村子所属地区的市长克劳斯表示，这对兄弟中一人去世，拥有者表达了要将村庄出售的意愿。
村庄内的房屋年久失修，有很多事情要做。在两德统一之前，Alwine是东德地区一家煤矿的一个部分，采矿工人曾在这里建造他们的家园。东西德统一后这家矿场关门了。拍卖师科纳克说，这片住宅区创建于1900年左右。
报道称，德国东部地区在过去几年一直存在人口流失的问题。根据德国联邦统计局的估计，2015年，除柏林以外的前东德地区共有1250万人口。专家估计到2030年，数字还会进一步下降到1100万。
莱比锡、德累斯顿、马格德堡和爱尔福特等东部大城市的人口正在增长。 与此同时，东部小城则流失居民，也存在人口老龄化的问题。Alwine就是例子之一，这里不但没有商店，附近的巴士路线也不直达此地。
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