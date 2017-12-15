中国女留学生澳洲遇害案宣判：白人姨夫被判46年

震惊整个澳洲华人圈的中国女留学生冷孟梅遭其白人姨夫虐杀一案，当地时间15日在澳大利亚新州高等法院开庭宣判。澳籍男子巴雷特被判入狱46年，34.5年不准假释。
据“今日澳洲”等媒体报道，在15日的法庭上，法官宣读的验尸报告指出，受害人临死前应该承受了巨大的痛苦和恐惧，冷孟梅遭受的致命一刀几乎贯穿颈部，极其残忍。而凶器则是一柄刀刃宽约2厘米的锋利刀械。凶手作案后仔细清理了现场，警方至今未找到凶器。法庭不采信被告早先陈述中，其妻子为他提供毒品的说法。法官也认为被告并无真诚悔意。法官认为被告在谋杀冷孟梅后，为了误导警方调查，精心策划向警方作伪证，故法官认为被告自称失忆为谎言。
遇害女生冷孟梅的母亲张梅也在亲友的陪同下，走进新州高等法院，等待最后的宣判结果。走进法庭前，张梅眉头紧锁，紧抿嘴唇，她正承受的压力和痛苦溢于言表。
据海外网早前报道，13日，中国留学生冷孟梅（音译）遭其白人姨夫谋杀抛尸一案在澳大利亚新州高等法院召开量刑听证会。凶手巴雷特在法庭上承认所有罪名，并忏悔称“我做过的事情不可挽回，我感到自我厌恶。”冷孟梅的母亲也到庭旁听，希望嫌犯被判处终身监禁。
据澳洲新闻网、今日悉尼等媒体报道，在13日的庭审上，巴雷特承认在残忍杀害冷孟梅后将其尸体藏于家中长达2天时间，再抛尸野外，试图掩盖罪行。他身穿西装，戴黑框眼镜，期间与其代表律师多次细语。据悉，巴雷特被控总计22项罪名，除谋杀外，还包括19项未经许可偷拍他人私处，以及2项偷藏这些色情材料的罪名。他在庭上也对全部罪名予以了承认。尸检报告显示，冷孟梅被捅至少40刀，致命伤是颈部一道40毫米深的伤口，几乎切断咽喉。据了解，冷孟梅在遭受致命伤之后并未立即死亡。
在庭审上，辩方律师指出，其当事人巴雷特作案时受到冰毒影响，且他有一定的“社会融入困难症”，缺少社交联系。律师认为，之后有很多途径，可以治疗巴雷特在性方面的不正常行为。不过控方有针对性地进行了回应。控方律师称，疑犯在作案前3周已经吸完了冰毒，且其就此提交的证词并不一致。巴雷特声称对罪案过程“失忆”，而为疑犯提供精神评估和治疗的心理学家则在庭上作证，对此表示不赞同。同时他指出，被告拍摄罪案现场的行为，可解读为留到以后观看，他认为这种类型的性犯罪和暴力犯罪，今后再犯的可能性相对较高。
巴雷特在庭上答辩时不断忏悔和哭泣，他称：“我做过的事情不可挽回，这是我罪有应得。我承诺过照顾她，但我背叛了我和她的两个家庭。我憎恨剥夺他人的生命，我更希望有家庭和孩子。我不敢相信，我竟然夺走了她的生命。我感到自我厌恶。”
巴雷特同时辩解，因为之前看了很多亚洲色情材料，故对冷孟梅及其表妹有性幻想，加上案发当日吸食了冰毒，整个人处于不可控的状态且失忆。“吸了冰毒后，我被毒品完全控制了，想法和行为都不受控制。如果没有吸毒，我不会做出这样恶劣的行径”。他说，感觉自己从梦里醒来，发现手机里有令人作呕的照片和视频。等毒品效力减弱后，发现自己浑身被汗浸透。他称自己不适合再被关进监狱，因为被其他囚犯标记为娈童犯，在狱中“差点被人杀掉”。
据悉，被害女生冷孟梅的母亲张女士也到庭旁听。“今日悉尼”报道称，在法庭上宣读的一份受害人家庭陈词中，张女士表示，“自丈夫在地震中去世后，女儿是我生命的全部。我只有一个孩子，就是梦梅，我的一切付出都为她。而她现在离开了，我的生活也因此全毁了。”
案情回顾：
2016年4月21日，中国成都留学生冷孟梅最后一次被悉尼坎普西火车站的闭路电视拍得身影后失踪，4月25日其家属向坎普西警局报案。
4月24日上午10点30分，在距离悉尼市中心约100多公里的中央海岸一处国家保护区喷水口，有游客发现一具漂浮着的女性尸体。
4月29日上午8点，警方发布媒体稿，确认此前漂浮着的女尸就是25岁的中国留学生冷孟梅。当天下午1点20分，坎普西警方拘捕了时年27岁的疑犯，检控其谋杀罪名。警方当时透露，该名男子与冷孟梅是认识的。
4月30日凌晨，多家澳洲主流媒体曝出，被捕的嫌疑男子就是冷孟梅的姨父巴雷特。
5月4日，巴雷特在Burwood地方法院受审。代理律师表示，其当事人不会认罪，此案押后至6月29日再次审讯。
在6月29日的庭审中，警方公布更多案情。除了涉嫌谋杀冷孟梅外，嫌犯巴雷特又被追加指控了27项新的罪名，包括非法拘禁、猥亵、未经许可偷拍他人私处、安装偷拍设备等。
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