夫妇5年两离两复第3次离婚被驳回:法官看不下去了

结婚、离婚、复婚、再离婚、再复婚……最近，一对在5年里反复离婚、复婚的年轻夫妇又到法院闹起离婚。办案法官都看不下去了，对于这样把婚姻当儿戏的行为，告诫双方后判决驳回离婚诉求。
因买东西吵架离婚
3个月后复婚
近日，一对年轻夫妻走进西安市未央区法院，叫嚷着非要离婚不可。“丈夫小许，30岁刚出头，一副不羁的神态，女方小王更是一副无所谓的模样。”办案法官李欣了解到，两人2012年结婚，短短5年里，已是第三次离婚了！
这样短时间高频率的离婚让人惊讶。李欣试图找到这对夫妻之间的症结，在与小许交流中得知，其和小王在2012年结婚，大约一年左右，两人因为买东西的琐事大吵一架，双方都在气头上，谁也不愿让步，就去民政局协议离了婚。
“你们第一次协议离婚后，双方有无分居？”李欣问。
小许回答，“没有分居，一直在一起居住。”
李欣又问，“第一次协议离婚后到第一次复婚，经历了多长时间？为什么复婚？”
“3个月，因为觉得两个人还能继续生活，协议离婚非常冲动。”小许说。
因为孩子又离了一次
几个月再次复婚
然而，两人并没有因为此前的冲动吸取教训。两年前，因为孩子的问题，两人又大吵一架，丈夫小许提起诉讼，法院最终判决两人离婚。
第二次离婚后，小许和小王还是没有分居。“大概几个月的时间，又复婚了。”小许说。
“这次又是什么问题要离婚呢？”办案法官李欣问。
“因为她有一次夜不归宿，我问了一次，她解释说应酬，我完全不相信。”小许说，随后两人从争吵变成了打架，再后来就到了法院。
“你没有就这个问题跟女方沟通吗？”李欣不解。
“没有，没有必要，不就是离婚嘛，谁怕谁？现在结婚自由离婚自由，我离了她照样能生活得很好。”小许的话让办案法官吃惊。
婚姻观让法官诧异
判后寄语“应怀敬畏之心”
接下来，李欣与小王进行了交谈，“除了询问了一些相同的问题，我更关注的是她的婚姻观和对此次离婚的态度。”结果，小王的淡定超出了想象，似乎这个事情跟自己无关。“我的态度就是他想离就离，我无所谓的。前两次不是都离了吗？现在不是照样好好的活着？他离婚就是为了潇洒要自由，我也一样。离婚可以，孩子他养，我也可以潇洒自由。”
小王的话更让法官诧异和愤怒。“婚姻是神圣的，不是你一句无所谓就能解决问题。前两次的婚姻问题，你和小许就是因为没有正确的面对，没有找到问题的根本，才会又一次酿成今天的纠纷。如果不改变这种态度，你们还会陷入婚姻的漩涡无法自拔。”李欣告诫小王，两人已是成年人且有了子女，要更多考虑家庭因素和子女问题。
最终，法庭判决不予支持。
办案法官在判后寄语中写道：结婚和离婚的过程并不是多复杂的事，但也绝不是几分钟、几块钱、两张照片这么简单。婚姻应该是建立在感性基础上作出的理性决定。婚姻案件中最突出的问题是夫妻一方或者双方对婚姻的理解不透，对婚姻的神圣缺乏敬畏……婚内不知承担义务、只知享受权利；不想修复感情、只想离婚解脱；不会协调沟通，只会幻想逃避……这都是不成熟的表现。盲目的不理性的离婚行为是不能得到法律支持的！请牢记：婚姻不是儿戏，应怀敬畏之心！
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost