医生手术时在病人肝脏“刻字”签名:我想留个纪念

英国伊丽莎白女王医院近日曝出丑闻，一名外科医生被揭发数年前在为病人进行肝脏移植手术时，以烙印方式在肝脏留下签名，被控“实际物理伤害罪”。
据“英国广播公司”报道，53岁的外科医生西蒙（Simon Bramhall）在伊丽莎白女王医院任职长达10年，是当地有名的肝脏移植专家。他被英国皇家检控署控告两项罪名，其中包括一项“实际物理伤害罪”。
西蒙曾于手术中在2名病人的肝脏上“烙印”自己的名字缩写“SB”。通常移植手术中的医生会使用无毒氩氦的冷冻技术来阻止肝脏出血，或者燃烧肝脏表面以勾画手术区域，但西蒙则使用氩氦刀在病人的肝脏表面“刻”出签名。
西蒙行径的暴露是由于有医生在为病人复诊时，发现移植的肝脏上有西蒙的签名，于是向医院报告。英国皇家检控署表示，西蒙行为是“滥用病人对他的信任”，同时向病人施行非法武力“攻击”。病人权益组织斥责称，病人的器官并不是拿来亲笔签名的书本。
在12月13日的庭审中，西蒙对自己在患者肝脏上“签名”的行为供认不讳，称自己的动机只是为了留个纪念，对患者并没有伤害，拒绝承认“攻击”了患者。据了解，该案件将于2018年1月12日宣判。（海外网）
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