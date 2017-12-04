马来西亚首富郭鹤年：华人是地球上最惊人的“经济蚂蚁”

新媒称，马来西亚首富郭鹤年认为，华人是“地球上最惊人的经济蚂蚁”，并且有无与伦比的经商管理能力。他认为华人对东南亚贡献巨大，其成功原因则是因为骨子里有文化的力量。
据新加坡《联合早报》网站11月27日报道，郭鹤年在《郭鹤年回忆录》中表示，这些来自中国的无名英雄到东南亚不仅为了填饱肚子，他们也乐于“吃苦”。“那些迁徙和开辟丛林的华人，种植橡胶、开辟锡矿、经营小商店。这些中国移民执行了这些艰巨的任务，创造了新的经济。”
报道称，郭鹤年指英国人是优秀的行政人员，他们扮演“挂名业主”的角色，坐在伦敦、新加坡或吉隆坡的会议室或豪华办公室里，帮助建设东南亚的则是华人。他说，印度人在开发东南亚方面也扮演重要角色，但华人才是建设经济的主要力量。
他指出，华人是天生的企业家。“他们非常饥饿，渴望成为移民，他们经常赤脚，只穿单衫和裤子。他们会做任何工作，因为有收入意味着有食物和住所。华人企业家是有效率和成本意识的，当他们寻找专业知识时，他们知道如何谈判。他们比任何人都努力工作，愿意吃苦。华人简直就是地球上最惊人的经济蚂蚁。”
郭鹤年赞扬良好的华人企业管理是首屈一指的。“在我70年的工作生涯中，还没有看过任何人有类似的管理方式。”但这不代表华人企业是世界上最富有或最大的企业。他说，如果与通用电气，或者比尔·盖茨、沃伦·巴菲特相比，许多华人企业其实是小巫见大巫。
报道称，郭鹤年认为，美国是全球最大的经济体，拥有稳定的政治和社会，强大的法律制度和健全的体制。但东南亚华人身处的环境欠佳，也没有国家的政治和财政支持，但依旧取得蓬勃发展。（新华社）
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