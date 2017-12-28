外媒预测2018年全球防务开支大增 美国独占4成

据以色列《耶路撒冷邮报》网站12月19日报道称，近期发布的简氏防务预算报告预测，全球防务支出在2018年将再度上升，达到1.67万亿美元，创下冷战后的最高纪录。简氏报告由从事信息分析与销售的IHS马基特公司发布。
报道称，据简氏报告称，全球防务支出将连续第5年增长，刷新2010年创下的冷战结束后最高纪录1.63万亿美元。
2018年全球防务支出将增长3.3%，是10年来的最快增长速度。这一增长主要受到美国2008年以来最大增幅的推动。
“防务支出上升反映出世界各地经济状况改善，同时也是对若干关键地区局势持续动荡做出的反应。”IHS马基特公司的首席分析师费内拉·麦格蒂说。“不过，各国的防务支出相对于国内生产总值（GDP）而言，比过去10年的任何时候都要低。”
过去10年里，全球防务开销与GDP之比已从2.7%降至2.2%。
报道称，美国国防部的预算占全球防务开销总额的40%，因此美国军费的变化影响着世界总趋势。自2001年“9·11”事件以来，美国已在防务上面花了近10万亿美元。
IHS马基特公司的高级分析师盖伊·伊斯门表示，“特朗普总统和他的政府谋求大幅增加军费”，以便“解决自动减赤造成的战备和训练方面的问题”。他说：“对特定领域的资金投入也会增加，比如反导、造船、导弹和弹药、太空系统和C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察——译者注）系统。”
在中东，防务支出曾在2016年有所削减，但今年开始再度上升。该地区的最大防务支出国是沙特阿拉伯，它继前一年减支之后在2017年提高了防务预算。
以色列的防务支出从2016年的142亿美元增加到2017年的150亿美元，这2年在全球防务支出额排名中均位列第17。伊朗从137亿美元增加到163亿美元，从第18上升到第15。沙特今年的支出为509亿美元，远超这2个国家。
9个北约成员国的2018年防务开销与GDP之比将达到基准点2%。西欧的支出在2009年至2015年间有所减少，但此后缓慢上升。
麦格蒂说，西欧国家增加防务支出，在很大程度上是为了稳定政府收支，也是因为觉得在北约东部边界受到俄罗斯的威胁。他还指出，德国组阁谈判和英国脱欧谈判也会对这两国的军费开支产生影响。
东欧是2018年军费增长最快的地区，好几个东欧国家想把防务支出增加到GDP的2%。“2014年俄罗斯干预乌克兰局势之后，东欧开始增加军费”，麦格蒂说。
亚太地区军费在过去10年里强劲增长，今年则减缓至2010年以来的最慢水平，原因是中国和印度的增幅减小和东南亚国家削减支出。
简氏年度防务预算报告跟踪全世界105个防务预算最高国家的数据，这些国家的预算总额占据了全球防务开销的99%。
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