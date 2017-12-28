新加坡一假警察抢劫妓女 逃逸两年后被捕

天网恢恢，疏而不漏。星期三（12月27日），新加坡一名冒充警察抢劫妓女的男子，在逃逸2年后终于被因罪逮捕。
这名27岁男子Rigel Douglas Wong，被地区法官Ong Chin Rhu判坐牢3年6个月，同时接受12道鞭刑。
该名男子向法院承认了抢劫妓女和偷窃的罪行。
同时，冒充人民公仆的行为也是其罪行之一。
法院听说，早在2015年3月31日，Wong就策划了抢劫妓女来快速赚钱的行动。
Wong拉上了他的两个朋友，当时27岁的Hideyoshi Tanaka和20岁的Gabriel Foo Junxian，记下10个妓女的电话号码，然后一个一个的打给她们。
在他们一开始盯上一位于牛车水的女子的计划失败后，另一名女子，35岁的妓女Xiao Mei Rong回应了Wong，让他去她在马里士他的住宅。
2016年4月1日下午2点左右，Wong进入了她的家。
过了一会儿，Wong走了出来，告诉他的朋友们下一步行动。
约30分钟后，Foo敲门进了Xiao女士的屋子，并阻止她关门。Wong紧跟其后。他们对女子拳脚相加，逼她坐下来。
副检察官（DPP）Charleston Teo告诉法院：“他们警告受害人他们是警察，（Foo）还快速闪现工艺学院学生证给（Xiao女士）。”
之后，Foo和Wong在屋子里翻找有价值的东西，一共盗取了300元现金和2个加起来价值750元的手机。
他们还从Xiao女士舍友那里偷了1个苹果平板电脑和2个手机，共价值2650元。
然后，三名男子去芽笼的的二手商店出售了赃物。
不久之后，Foo和Tanaka被捕。前者被判处缓刑，后者被监禁14个月。
最严重的犯罪者Wong也在今年8月因偷窃和自愿造成伤害被逮捕。
副检察官Teo强烈要求法院实施比抢劫罪的最低必要刑期更严厉的制裁，指控Wong是犯罪主谋。“他提出了这个想法，积极地参与进去，还保证了计划的成功。”
对于夜晚实施抢劫，Wong将会被判坐牢3到14年，并经受至少12道鞭刑。
对于偷窃，他将会被监禁7年以上，并罚款。
他的处决将追溯到第一次被羁押的8月12日。
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