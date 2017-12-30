政府推动使挪威成全球电动汽车“领军者”

英媒称，当游客们在拥有数百年历史的挪威阿克什胡斯堡探索奥斯陆的历史时，他们的脚底下却在预言着城市的未来。
据英国《卫报》网站12月25日报道，这里的地下车库里停放着大量的特斯拉、日产“聆风”和宝马i3，它们的插头插在这个全球最大的电动汽车公共停车场的充电桩上。
沃尔特·马林第一次来到这个停车场，对于自己的大众高尔夫电动汽车能够在这里免费停车和充电感到很激动。他说：“我们来到了未来。”
报道称，挪威是无可争议的全球电动汽车领军者，这些汽车几乎完全依靠该国丰富的水电资源提供动力。今年挪威国内售出的全部新车中有近1/3要么是纯电动要么是插电式混合动力车，而且专家们预计明年该比例将升至40%。
在奥斯陆，街上到处都是安静行驶的电动汽车，既有特斯拉X这样的大型车，也有较小型的雷诺Zoe。对于开这些车的人来说，购买它们的原因很简单——在经济上很划算。
挪威在电动汽车方面的领先地位得到了政府推动。为了实现应对气候变化的宏伟目标，政府为电动汽车提供了各种慷慨的优惠和补贴。购买电动汽车的人不用缴纳进口税和增值税，从而节省了数千英镑的前期成本。使用成本则更低，因为电比汽油和柴油都便宜，而且道路税也会降低——明年将被免除。
电动汽车车主不用缴纳其他人需要支付的各种过路费、轮渡费和城市排放费。此外，他们还可以免费停车并在部分公交车道内行驶以避开交通拥堵。
跟踪全球电动汽车销量的EV-Volumes市场分析师维克托·伊尔勒说，目前挪威对电动汽车的需求非常大，以至于捷豹I-PACE和现代Ioniq等新车型的提车时间长达数月。
挪威自由党副党首奥拉·埃尔韦斯蒂恩承认，政府对电动汽车的支持力度最终会逐渐变小。他说：“随着时间的推移，电动汽车车主将不得不开始交钱。但必须这样做才不会中断这种转变。”
报道称，随着电动汽车逐渐占据主导地位，燃油税收入可能会减少，但埃尔韦斯蒂恩对此并不感到担心。他认为，总的来看，随着税收转移到其他经济领域，这种影响对财政收入来说将是中性的。
不过，在奥斯陆，并不是所有人都想拥有一辆汽车——不管是不是电动汽车。挪威绿党议员佩尔·埃斯彭·斯托克内斯看到了一种正在出现的变化，即电动汽车和无人驾驶技术的结合，将使当前的汽车所有权模式变得多余。
他说，“20世纪是非常个人主义的”，每个人都拥有属于自己的汽车，而“下一代人完全能够接受共享”。
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