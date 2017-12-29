苹果就电池门事件道歉 iPhone电池更换费将降至29美元

今日，苹果公司发表声明，就其备受争议的降低老款iPhone手机速度以保护电池稳定性的决定致歉。并将保修期外的iPhone电池更换价格从从79美元降至29美元，持续时间为2018年1月下旬到2018年12月。
苹果在致歉声明中指出，从未也绝不会有意地缩短任何苹果产品的寿命，或通过降低用户体验来强迫客户升级产品。“我们的目标始终是创造我们客户喜爱的产品，让iPhone尽可能长时间地持续使用是其中的应有之义。”
苹果还在声明中还提出了一个解决方案，称从明年1月底开始，该公司将把超过保修期的iPhone电池替换费用减掉50美元，从79美元下调至29美元。此外，该公司还将在明年年初发布操作系统更新，让用户对电池寿命有更多的了解。
此前在12月20日，苹果于“电池门”被曝光后首次作出回应，承认：
“我们的目标是为用户提供最好的体验，这包括用户设备整体的性能以及使用寿命的延长。锂离子电池在寒冷条件下，能够提供峰值电流需求的能力会有所降低，电池电量不足或者老化时，为了保护电子元器件，设备可能会意外关机。”而这一做法引发了消费者对苹果的不满。据了解，已有人代表全美iPhone用户，提起了八宗集体诉讼。
而在12月28日，韩国通信委员会(KCC)也正式要求苹果公司就限制旧款iPhone性能指控作出解释。韩国通信委员会称：
“在苹果是否故意限制旧款iPhone性能，并向消费者隐瞒该问题上，我们希望得到一些答案。”
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