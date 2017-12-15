关键机构变化加速美国在世界秩序中缺位

日本《选择》月刊12月号发表题为《美国缺位的“世界无序”时代》的文章称，美国总统唐纳德·特朗普就职不到一年，美国从安保、外交到贸易、全球变暖等诸多领域快速后撤。日本和欧盟为迎接“美国缺位的世界”分别开启各自的应对方案，但它们不可能填补拥有绝对军力优势和软实力的美国的空白。与此同时，中俄两国影响力不断上升。越来越多人认为，“美国缺位的无序世界”是大势所趋。而文章认为，特朗普上台后美国国务院和国防部等机构的变化加速了这一趋势。
“美国务院丧失机能”
文章称，位于华盛顿特区的美国国务院，是这一世界危机的象征。在特朗普总统公开表示“自己负责外交”的情况下，美国国务院被迫大幅裁员并精简机构，资深外交官们的纷纷离职令国务院的士气越来越低落。国务院发言人希瑟·诺尔特11月坦率地对媒体表示，美国国务院里存在道德水平下降的问题，但她表示，正因为如此，才更向大家呼吁不要放弃，因为这里仍有许多重要的事情要做。
文章称，美国国务院通常有1000名左右的高级职员，还有大约2.5万名专职职员，但特朗普政府行政管理和预算局要求国务院“削减8%的专职职员”，对于尽早离职者每人给予2.5万美元的退职金。于是高级职员或经验丰富的工作人员纷纷提交辞呈。
文章称，在埃克森美孚公司前首席执行官蒂勒森担任国务卿之后，总统与国务院官员之间的沟通不畅，导致国务院工作人员日渐不满。负责国务院新闻报道的美国媒体记者说，“蒂勒森无疑是特朗普政府部长中为数不多的‘大人物’，但听了总统的话，不细加分析就‘精简国务院’，在资深外交官们看来，他就是‘国务院的掘墓人’”。另外，官员们批评国务卿的记录或文件常常见诸报端。
文章称，支撑美国主导的世界秩序的国务院，因本国总统而被剥夺了机能。曾在创建联合国、国际货币基金组织，及在应对气候变化的《巴黎协定》等艰难国际谈判中撑到最后的强者，现在却销声匿迹了。
“白宫成全球危险之源”
文章称，在美国国防部，一个根本性问题困扰着军方领导人们，即“对于反复无常、不稳定的最高司令官的命令，应该在多大程度上加以服从”。总统本人没有从军经历，却喜欢军队，常常对军事问题发表意见。
文章称，11月中旬，美国参议院外交委员会就“如果总统下达核打击命令，美军是否应该遵循”问题举行了罕见的听证会。因为，特朗普总统反复表示“将彻底摧毁”朝鲜，暗示会实施先发制人的核打击。民主党越来越强烈地担忧，“世界最危险的是白宫”。
文章还称，之所以关于蒂勒森、马蒂斯两人将辞职的说法不断，也是因为向特朗普表忠心的吹牛拍马者总是觊觎他们的位置。重要的安保负责人职位，可望由中情局局长迈克·蓬佩奥和共和党参议员汤姆·科顿接任。现在的白宫似乎更要求盲目的忠诚，而不是人品履历。
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