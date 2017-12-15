新西兰发现巨型古企鹅化石

科学家们表示，在新西兰发现了体型跟摔跤选手一般大的古代企鹅化石，他们将其称为“魔鬼鸟”。
这种大鸟平均高1.7米、重100公斤，据信是世界上公大的已灭绝企鹅物种之一，令可爱的现代企鹅相形见绌。
研究人员在英国《自然通讯》上写道，它庞大的体型为其赢了“Kumimanu”这个学名，在毛利语中是“魔鬼鸟”的意思。德国古生物学家、研究报告作者之一格拉尔德•迈尔说：“令人惊讶的是这种早期物种居然体型如此庞大。”
据信这种鸟类生活在5500万至6000万年前。就职于法兰克福森肯贝格研究所的迈尔说：“我们研究了这种企鹅的翅骨和腿骨，很快意识到我们发现了一种以往未知的物种。”
迈尔及其团队在新西兰南岛的奥塔戈地区发现了这些骨骼化石，那里曾经聚集着巨型化鸟类。
南岛之前曾发现过另外两种巨大的史前企鹅，但体型比“魔鬼鸟”略小。
专家们相信，这种海鸟巨大的体型是由于不能飞行造成的。
迈尔称，这个物种的灭绝可能是由于出现了其他大型海洋掠食者，例如海豹和齿鲸。
过去南岛最著名的动物是恐鸟。这种鸵鸟的近亲身高达4米，在18世纪来被毛利人捕杀灭绝。
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