印度"疯狂"押宝电动汽车 基础设施和技术不足或成障碍

法媒称，世界卫生组织指出，全世界污染最严重的城市中有6个在印度。面对这样令人担忧的污染状况，印度政府2016年开启了一场豪赌：到2030年实现全国汽车100%电动化，取代柴油和汽油车。根据预测，到2020年，印度上路的电动汽车将接近600万辆。鉴于印度目前每年新上路的各种能源汽车总数为300万辆左右，这一增速的确惊人。
据法国《回声报》12月5日报道，为刺激电动车行业，印度政府最近表示希望在税收政策方面予以支持：对电动车征税税率将低于其他能源汽车。除此之外，最近还有政府针对电动车的招标项目。汽车企业也在加快推出各自的项目。塔塔汽车公司计划马上推出电动版“小纳诺”，约车平台优步的竞争对手奥拉如今已经订下400辆。印度第一汽车制造商马鲁蒂工业公司打算到2020年利用丰田的技术生产电动车。
报道称，这股竞争热同样吸引了那些核心业务并非为汽车的企业。比如金达尔集团旗下的JSW能源公司。该企业或将与中国行业巨头浙江吉利展开谈判，目标是成立一家经营汽车、电池和充电站业务的联合企业。
报道称，但在行业普遍充满热情的背后存在很多不确定性。印度是否具备实现抱负的手段？为了让消费者加入这场革命，就必须存在一些先决条件。在降价的同时还要确保持续的充电供应。然而，印度经常断电。而且充电站网络建设刚刚起步。彭博新能源财经报告指出，印度目前只有350个充电点，相比之下，中国约有21.5万个。
报道称，在这一背景下，制造商面临的主要挑战之一仍然是了解政府打算如何发展充电站网络以及政府拥有哪些手段。一位专家指出：“全球电动汽车的补贴比例在30%到40%之间。中国公司能享受到地方政府的大笔资金。但印度没钱提供补助。”
政府或许可以建设电池更换点。印度政府高官皮尤什·戈亚尔提出：“电动车可以到任何一个站点更换提前充好电的电池后再出发。这比加油省时间。”
报道称，这种选择并不会省去基础设施。一位对该方案持怀疑态度的业内专家认为：“在技术尚不成熟的时期，集体使用电池的方式在管理上存在困难。”而且还有生态影响。梅赛德斯-奔驰公司高管强调：“这些新锂离子电池毒性大，必须回收。但回收过程的要求非常严格，即便在德国，我们对于使用这种电池也存有疑虑。而且造价也太高。”唯有技术突破能给出应对方案，这对于印度和世界其他地区而言都是如此。
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