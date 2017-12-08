吃米饭得肺癌是谣言吗

一项研究表明，常吃白米饭、白面包等升糖指数（简称GI）高的食物，患肺癌风险可提高49%。于是，很多人将吃白米饭等同吸烟，认为吃白米饭会致癌。那么，白米饭真的会使人患肺癌？吃白米饭真的=抽烟？
据了解，这个研究中，研究人员对1905名肺癌患者和2413名健康人士作比较分析，结果发现，每日饮食中血糖指数（GI）最高的病人，其患肺癌风险也较高（高出49%）；高GI吸烟者的肺癌风险，也比低GI吸烟者高31%。论文得出结论，饮食总的碳水化合物质量会影响患癌风险，血糖指数高与肺癌发生存在相关性。而血糖指数高的食物包括白米饭、白面包等。于是，不少人根据此报告得出结论，白米饭会导致肺癌、危害等同于抽烟。这种说法其实是对原研究的歪曲解读，说吃米饭等同于抽烟则完全是吓唬人的标题党，正常饮食吃米饭也不会得肺癌。
肺癌预防措施：
吸烟者请立刻戒烟。戒烟8小时后血液中的含氧量就能达到不吸烟时的水平，同时体内一氧化碳的含量减少到一半，24小时后体内残留的一氧化碳消失殆尽。三个月以后，呼吸功能就得到改善，而且肺的效率增加了10%。如果你已经是一名肺癌患者，戒烟可以恢复你的免疫功能，增强体力，预防癌症和其他疾病。
对“油烟”保持警惕。一定要保持厨房通风，点火同时打开抽油烟机；不要一炒完菜就关油烟机，至少再开3~5分钟；烹调时不要等油锅冒烟，少用煎炸烹调方式；起居室和卧室要与厨房分隔开，避免污染的厨房空气进入其他居室。居住在农村的朋友，室内煤炉、煤灶要设有烟囱，要经常清扫，保持通畅。新装修房子的，一定要采用环保材料。建议在装修完毕后应通风至少三个月再住人。
增加食物中蔬菜、水果的摄入量，尤其多食富含胡萝卜素、维生素C、维生素E、叶酸、微量元素硒等食品，可以降低肺癌的发病率。维生素A能维持细胞膜完整性，维持上皮组织正常代谢，阻断细胞癌变过程，可以有意识地多摄入，羊肝、鸡肝等动物肝脏里含量最多。同时，要生活规律，心情愉快，劳逸结合，锻炼身体，增加防病抗病的能力。
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