中国煤改气战略受高度关注 撼动全球市场

英媒称，“让中国睡吧，因为当她醒来，她将震撼世界。”这句被普遍归在拿破仑·波拿巴名下的名言虽然是杜撰出来的，但是仍然反映着一些事实。中国是世界头号石油进口国，同时差不多占据全球煤炭消费的半壁江山，因此它在能源方面的决策通常会撼动全球市场。
据英国《金融时报》网站12月17日报道，中国煤炭消费今年长时间的反弹让包括美国在内的许多国家的生产商受益。不过近几个月，中国下定决心，为了改善空气质量，减少煤炭使用量。因此，随着政府推动使用天然气，中国现在的煤炭进口量远远低于去年的水平。然而，这一战略逐步产生了一些意外的后果，包括化工业天然气短缺。
报道称，北方多省的寒冷气温迫使政府叫停煤改气政策，煤炭价格再度上扬。不过，路透社的克莱德·拉塞尔表示，煤价上涨很可能只是暂时现象。
以上是国际能源署署长法提赫·比罗尔此前访华时的形势。中国只是国际能源署的“联盟国”，不是正式成员，但是所有成员国仍然高度关注中国的能源政策和市场。国际能源署今年的《世界能源展望》报告专门开辟了关注中国的章节，一如既往地充满了令人感兴趣的数据和分析。
报道称，中国的煤改气战略还给液化天然气市场带来很大冲击，促使亚洲的现货价格几乎涨到今年早些时候低点的两倍。路透社报道说，现在液化天然气正由日本转出口到中国，调转方向驶往中国的还有最远来自巴西的油轮。国营的中国海洋石油总公司雇用100辆卡车从约2252公里以外的南方向北方调运液化天然气，中国对天然气的急切需求可见一斑。
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