芝商所启动比特币期货交易 是否价格虚高引争议

美媒称，又一种基于比特币价格的证券产品今天在芝加哥商品交易所（CME）上市交易。这种数字货币的价格和波动性今年都大幅飙升。
据美联社纽约12月17日报道，CME所属的芝商所集团于美国东部时间17日晚6时启动了比特币期货交易。1月到期的比特币期货合约开盘报20650美元，随后在6时45分回落至19480美元。
报道称，与竞争对手芝加哥期权交易所（CBOE）上周推出的比特币期货一样，CME的比特币期货也不涉及实际的比特币。CME的比特币期货将跟踪来自多家私人交易所的比特币价格指数。CBOE的比特币期货则只跟踪一家名为“双子座”的私人交易所的比特币价格。
CME推出的每一手比特币期货合约包含5个比特币。
随着今年比特币价格大幅飙升，华尔街对它的兴趣也在增长。这种虚拟货币在今年年初的交易价格还低于1000美元，而到了比特币期货在CBOE和CME上市前夕，它在一些交易所的交易价格已经涨到1.9万美元以上。
但是，人们对比特币兴趣的日益增长也引发了对比特币价格是否已充斥太多泡沫的质疑。美国证券交易委员会上周发布声明，警告投资者谨慎投资比特币或其他数字货币。此外，美国商品期货交易委员会提议像对黄金、白银、铂金或石油那样对比特币进行监管。
期货是一种合约，合约的买卖双方就某一特定商品在将来某一特定时间的价格达成一致，因此得名期货。市面上几乎所有类型的证券产品都有相对应的期货，但最常见的期货还是小麦、大豆和黄金等大宗商品期货。
比特币是全球最流行的虚拟货币。此类货币与银行或政府无关，使用户得以匿名花钱。它们本质上是计算机代码，每次交易都需要数字签名。
报道称，一场围绕虚拟货币优缺点的争论正在激烈进行。有人认为它们只不过为洗钱和非法匿名支付提供了便利，还有人则认为它们能够成为一种有用的支付手段，比如在法定货币崩盘的危机情况下。
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