日本父母监禁女儿16年致死 去世时体重仅19公斤

近日，日本大阪府一起父母监禁女儿致死的案件引发关注。
据《东方新报》报道，日本一对父母，在过去长达16年的时间里，对女儿柿元爱里进行监禁。女儿去世后，父母将遗体长期放置在家中，最终被当地警方逮捕。
在监禁过程中，柿元爱里一直被父母关在一个临时搭建的小房子中，平时仅通过门禁与外面交流通话。直到去世时，柿元爱里体重只有19公斤。柿元爱里一家居住的是3栋连在一起的一层民宅，其父母将位于中间的一间改成不足4平方米的小房间，将女儿监禁在房间里。小房间没有窗户，只有被子和简易厕所，设有两道门，人在里面是无法打开门的。小房间外有一个水箱，在里面可以通过管子喝到水箱里的水。
据警方透露，柿元爱里生前，父母在明知道她身体衰弱的情况下，依然没有送她去医院就医。柿元爱里的父母称，“柿元爱里有精神疾患，容易失去控制，所以从16、17岁左右的时候开始，就让她在家中疗养”。他们还称，“柿元爱里去世前的一段时间，每天只吃一餐。”
据了解，柿元爱里的父亲是公司职员，现年55岁，母亲现年53岁，与柿元爱里居住在一起。12月23日，夫妻二人向警察自首称“女儿18日去世了”。司法解剖显示，柿元爱里的胃里没有东西，几乎没有皮下脂肪。柿元爱里的父母称，“之所以没有尽早通报死讯，是因为想和死去的女儿在一起，过了几天之后才想起来不通报也是犯罪。”
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