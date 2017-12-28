俄新社盘点“动荡2017”：美国因素影响巨大

俄新社12月25日刊载题为《2017年的重大国际事件》的文章称，行将逝去的2017年堪称中东反恐斗争出现根本性转折的一年。不久前，尚且控制着叙利亚及伊拉克大部分领土的“伊斯兰国”组织遭遇重挫。岁末年终，这场战争的胜利已指日可待。然而，国际舞台并未变得更加稳定，这在很大程度上与美国的内政及外交方针有关。
文章称，在特朗普出任总统后，华盛顿相继退出若干重大协定，如跨太平洋伙伴关系协定、《巴黎协定》，围绕伊朗核计划达成的协定也前景堪忧。此外，特朗普对朝鲜表态咄咄逼人，以军事解决相威胁，平壤亦不示弱，以核试验及一系列导弹发射加以还击。
文章称，美国内部出现了大规模的反俄潮，对俄干预美大选的调查仍在继续，对俄制裁层出不穷。华盛顿关闭了三处俄罗斯驻美领事机构。俄媒体也未能幸免，“今日俄罗斯”电视台与俄卫星通讯社一道被撤销了在美国国会的报道资格。以下是有重大影响的2017年国际事件：
终结“伊斯兰国”
文章称，对于国际政治而言，2017年最大成就之一当数重创在叙利亚及伊拉克境内猖獗一时的“伊斯兰国”组织。它于2014年自封为“哈里发国”，鼎盛时控制了近11万平方公里的土地。直至今年年初，伊拉克的第二大城市摩苏尔、叙利亚的拉卡和巴尔米拉仍被其占据，代尔祖尔也处在它的包围中。但一年来，恐怖分子几乎失去了所有土地。在国际联军的支持下，叙利亚民主军解放了拉卡，政府军在俄空天军的协助下收复了巴尔米拉、阿布凯马勒等重镇，在土耳其的斡旋下，与占据阿勒颇的武装分子和谈成功。
文章称，伊拉克在库尔德武装的协助下收复了摩苏尔，恐怖分子如今只控制着沙漠中的零星地区。
美朝针锋相对
文章称，特朗普警告说，除非朝鲜在核僵局中退让，否则美国将被迫“彻底摧毁”朝鲜。他扬言要对朝鲜政权施以“烈焰与怒火”。特朗普的表态令全球寝食难安。尽管如此，平壤仍在继续发展本国的核计划并宣布，如今已能对美国全境实施打击。
“通俄门”
文章称，特朗普上台近一年，但似乎仍有人无法接受这一事实。特别检察官罗伯特·米勒主持了对俄干预美国选举以及特朗普“通俄门”的调查。
文章称，莫斯科不止一次驳斥相关指控。由于调查闭门进行，所以引发了媒体众多添油加醋的联想与炒作。
俄美外交战
文章称，人们对特朗普上台寄予的希望之一便是俄美关系正常化，然而并未如此。特朗普上台后，俄要求华盛顿将驻俄外交机构人员削减至455人，美国则停发签证，并要求俄关闭旧金山总领馆和驻华盛顿及纽约的两个外交机构。俄方声明，两国关系恶化是由美国挑起，俄方不得不作出“对等回应”。
哪国首都？
文章称，12月初，特朗普突然宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将把使馆迁往此地。虽然早在1995年美国国会便通过了“耶路撒冷大使馆法”，但克林顿、小布什与奥巴马均利用总统以“国家安全利益”为由，延缓搬迁6个月的条款，每隔半年重新延期一次。不过，特朗普这次不想签了。这不只导致地区紧张局势升级，还激起全球穆斯林的不满。
法德选举
文章称，今年，欧洲的两巨头法德都举行了选举。39岁的前经济部长马克龙成功当选总统，他的竞选承诺包括降低失业率、提高最低退休金、将国防支出提升至国内生产总值（GDP）的2%、坚决反恐等。
文章称，在德国，默克尔再度赢得议会选举，然而，联盟党虽为联邦议院第一大党团，但并未获得绝对多数，专家已开始谈论提前选举、默克尔辞职的可能性了。
加泰罗尼亚公投闹剧
文章称，加泰罗尼亚地区独立公投是继英国退欧、特朗普当选总统之后又一“出人意料的投票结果”。投票前夕，相关讨论已是天翻地覆，加泰罗尼亚议会根据投票结果通过了独立决议，但西班牙政府宣布对地区实行直接管辖，国际社会对公投结果不予承认，并表示尊重西班牙主权。
欧洲恐袭频发
文章称，今年，欧盟及美国皆深受恐怖袭击困扰，汽车成为恐怖分子实施血腥行动的新工具。10月31日，来自乌兹别克斯坦的赛波夫驾卡车冲向纽约的行人和自行车道，造成8死11伤。
文章称，8月，巴塞罗那的兰布拉斯大街发生货车撞人恐袭。此后不久，西班牙小镇坎布里尔斯又发生一起类似事件，造成14名死亡上百人受伤。
文章称，3月和6月，恐怖分子在伦敦的威斯敏斯特桥和伦敦桥驾车撞人，甚至还持刀下车砍人。4月的圣彼得堡地铁爆炸案导致15人殒命。5月，曼彻斯特市演唱会上的自杀式爆炸夺走了22条生命。
“后穆加贝时代”
文章称，11月，全球最年长的国家元首、93岁的津巴布韦领导人穆加贝宣布辞职。他于1987年正式当选总统，但其实自1980年国家独立后便实际控制该国。尽管年事已高，但他从来无意交出政权，甚至表示要参加2018年的总统选举。然而，他的执政至百岁的梦想终未实现。在他与副总统姆南加古瓦发生冲突后，军队选择支持后者。
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