印度或将超越中国成液化石油气最大进口国

英媒称，印度本月料将超越中国，成为全球最大液化石油气（LPG）进口国，因为印度在国内推动居民在做饭时采用液化石油气替代柴火和牲畜粪便。
据路透社网站12月27日报道，汤森路透Eikon的船运数据显示，12月运往印度的液化石油气将达到240万吨，首次超过最大进口国中国230万吨的进口量。
报道称，在印度实施的将能源带进家庭的计划推动下，印度的液化石油气购买量从2015年初的每月仅仅100万吨激增。
“印度的增长令人吃惊。2015年享受补贴的LPG入户数为1.4亿，现在为1.81亿，这个增长速度让人惊叹，”Dorian LPG财务长Ted Young告诉路透。
美国公司Dorian旗下有22艘运输船，是全球最大的液化石油气运输商之一。
液化石油气是丙烷和丁烷的混合物，用于烹饪、交通以及石油化工行业。液化石油气的全球市场规模与液化天然气（LNG）类似，一年交易3亿吨左右。不过同原油每年超40亿吨的市场规模相比，液化石油气和液化天然气都显得相形见绌。
印度2017年的液化石油气月均进口量约为170万吨，远低于中国的220万吨，但与进口量排在第三位的日本相比，则高出足足100万吨左右。
Dorian在本月所做的一项展示中称，预计印度的液化石油气进口仍有很大上升空间，因为在该国对汽油征税后，汽车对LPG的使用量增加。
中国、印度和日本在全球液化石油气采购中总共占据了约45%的份额。
中东是印度最大供应来源，迄今在那里享有实质性的供应垄断。
但是，随着美国页岩油钻探活动的猛增，美国液化石油气出口也开始在印度现身。液化石油气是页岩油钻探中原油及天然气生产的副产品。
汤森路透Eikon数据显示，美国向印度有规律地出口液化石油气始于2017年初，每月约5万至10万吨，到12月份已增至逾20万吨。
虽然这只有中东出口规模的一成，但美国液化石油气正变得越来越有价格竞争力。
得克萨斯州蒙特贝尔维尤出口中心的丙烷报价，扣除运费后每加仑99美分（每吨516美元）。当前沙特的合约价扣除运费后为每吨590美元。
美国供应商已经大举进军日本，目前能满足日本半数需求。
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