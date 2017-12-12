越宜居的城市越无聊？渥太华名古屋新加坡齐上榜

近日，市场调查网站Insider Monkey 做了一项有趣的调查，他们走访了世界各地许多旅游行业的专家、独立旅行者以及旅游产品经理，总结出了世界十大最无聊城市名单。一方面，他们的排名参考了参与者的亲身经历和体会，另一方面，他们计算出了每个城市的文化和娱乐价值，结合这两个方面，Insider Monkey找到了世界最无聊的十大城市。
第十名：法兰克福，德国
法兰克福是世界上最大的交通枢纽之一，也是欧洲最大的金融中心之一。这里有繁荣的经济，蓬勃的商业发展，因此它的上榜令人感到十分惊讶。
不过法兰克福上榜的理由很简单，因为它曾在第二次世界大战期间遭到了严重的轰炸，几乎所有古老的历史建筑都被毁于一旦。如今，它像世界上其他现代化的大都会一样，到处都充斥着玻璃和混凝土，但却缺少了属于自己独特的城市魅力。
第九名：渥太华，加拿大
渥太华被评为最无聊的城市之一真是实至名归，比起加拿大其他城市如多伦多或者蒙特利尔，这里显得毫无生机。
大部分渥太华人都过着中产阶级的生活，他们为政府工作，在市郊有一栋不错的房子，每个月准时还房贷车贷……整个城市老龄化严重，年轻人在这里失去了奋斗的目标，因此相继离开。
第八名：名古屋，日本
连名古屋的市长也承认，这是一座没有人想要去的城市，你就知道这里有多无聊了。
二战期间，名古屋和法兰克福遭受了相似的命运，这座城市及其周围也遭到了严重的轰炸，几乎所有历史建筑都被摧毁。即使过了这么多年，这里对于游客来说仍然毫无吸引力。
虽然名古屋做了很多努力，希望吸引更多的游客来活跃当地死气沉沉的气氛，但显然效果不佳。但不管怎样，名古屋是日本生活水平最高的城市之一，居民们在这的生活除了有些无聊，也是相当滋润的。
第七名：布鲁塞尔，比利时
布鲁塞尔是欧盟的首都，对于许多游客来说，这座城市充满着魅力。白天在城市里漫步、欣赏风景、品尝美食……乐趣无穷。
然而这座城市像一部吸血鬼电影，夜幕降临之后，整座城市瞬间进入死寂，所有人都回归家庭。如果你想尝试有趣的夜生活，去酒吧或者俱乐部举杯畅饮，我劝你还是放弃吧，因为你根本找不到这样的地方。
第六名：休斯顿，美国
如果你是一个篮球迷，那么休斯顿可能是你喜欢的地方。但除了休斯顿太空中心还值得一去以外，这座城市没有其他拿的出手的好地方，你每天唯一能做的事情就是看着石油泵上上下下。
休斯顿能够上榜全球十大最无聊城市，真是实至名归。
第五名：苏黎世，瑞士
苏黎世是世界银行之都，也是地球上最美丽的城市之一。
在这里，你可以参观许多历史建筑，博物馆和美术馆。但说到乐趣，苏黎世却少得可怜。瑞士人都像是有洁癖一般，他们讨厌街上喝醉酒的游客，讨厌乱扔垃圾，讨厌一切脏乱差……如果你表现稍微不得当，就会受到他们严厉的批评。这就是苏黎世，一个严肃又无聊的国家。
第四名：奥斯陆，挪威
北欧国家一直以高福利、高收入闻名，因此很多人总会下意识地认为生活在这里的人们很会吃喝玩乐，享受人生。
但现实恰恰相反，挪威奥斯陆的人们生活颇为压抑。每天商店都早早结束了营业，想有点娱乐活动的人们无处可去。
第三名：伯拉第斯拉瓦，捷克斯洛伐克
伯拉第斯拉瓦是一座东欧城市，这里有大量在共产主义时期遗留下的建筑。但除此之外，这里没有任何重大的现代发展。整座城市全是一排排灰色的公寓楼，没有生机，让人根本无法想象，伯拉第斯拉瓦距离布拉格和维也纳只有不到一个小时车程的距离！
第二名：新加坡
新加坡之所以上榜，是因为这里会使人感到非常拘谨。在公共场所吸烟？不行！在人行道上扔垃圾？不行！公共场合醉酒？不行！无数条条框框让游客对游玩都失去了兴趣。
第一名：卢伯克，美国
如果你喜欢快餐和廉价酒吧，那么卢伯克市可能值得一游。除此之外，这里啥也没有。
而卢伯克市也因为它的无聊而闻名国际，吸引了大批欧洲游客前去体验它的无聊。事实证明，比卢伯克市更无聊的还有欧洲的游客。
综上所述，我们可以得知无聊并不一定意味着不好。很多无聊榜单上的城市，实际上都相当不错。它们虽然缺少狂野的夜生活、高档的餐厅酒店和丰富的娱乐活动，但它们都有着超高的工资和福利，以及安全的环境和低犯罪率。这大概也就是为什么越宜居的城市，越容易使人感到无聊吧。
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